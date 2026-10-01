Murió Peppino Mazzullo, la histórica voz de Topo Gigio: tenía 100 años
Peppino Mazzullo murió a los 100 años en Italia. Durante 45 años fue la voz de Topo Gigio y creó algunas de las expresiones más recordadas del famoso personaje infantil.
El actor y doblador italiano Peppino Mazzullo murió a los 100 años en su casa de Santo Stefano di Briga, en Messina. Durante 45 años le puso voz a Topo Gigio y contribuyó a construir la personalidad del entrañable personaje.
El actor y doblador italiano Peppino Mazzullo murió este miércoles 30 de septiembre a los 100 años en su casa de Santo Stefano di Briga, en Messina, Italia. Su nombre quedó ligado para siempre a Topo Gigio, el famoso personaje infantil al que le prestó su voz durante más de cuatro décadas.
Mazzullo había cumplido 100 años el pasado 6 de junio y celebró el centenario acompañado por familiares, amigos y vecinos de su pueblo natal, donde había regresado a vivir después de retirarse de los escenarios.
Su círculo íntimo informó que el funeral se realizará este jueves 1 de octubre, a partir de las 15.30, en la iglesia de San Giovanni Battista de Santo Stefano di Briga.
Peppino Mazzullo y Topo Gigio: una historia de 45 años
El vínculo entre Mazzullo y Topo Gigio comenzó en 1961 y se extendió hasta 2006. Durante esos 45 años, el artista no solo aportó su particular tono de voz, sino que también ayudó a construir parte de la personalidad y el lenguaje que hicieron famoso al ratoncito creado por Maria Perego.
Una de las expresiones más recordadas del personaje, “Ma cosa mi dici mai?”, quedó estrechamente relacionada con Mazzullo, quien incorporó su capacidad para la improvisación al trabajo detrás de Topo Gigio.
El éxito del personaje pronto superó las fronteras de Italia. Topo Gigio llegó a la televisión estadounidense y apareció en The Ed Sullivan Show, uno de los programas más importantes de la época, lo que contribuyó a convertirlo en un fenómeno internacional.
Quién era Peppino Mazzullo, la voz detrás del famoso ratoncito
Giuseppe “Peppino” Mazzullo nació el 6 de junio de 1926 en Santo Stefano di Briga. Su extensa carrera no se limitó al personaje que terminó dándole fama mundial.
El artista desarrolló una importante trayectoria en teatro, radio y televisión italiana y estuvo vinculado durante años a producciones de la RAI.
También interpretó a Richetto, personaje relacionado con el tradicional festival infantil italiano Zecchino d’Oro.
Con el paso de los años, sin embargo, su voz quedó inevitablemente asociada a Topo Gigio, un personaje que conquistó a generaciones de chicos y adultos en distintos países.
Mazzullo pudo celebrar sus 100 años apenas unos meses antes de su muerte, rodeado de sus afectos en el lugar donde había nacido. Su fallecimiento marca la despedida de una de las figuras fundamentales detrás del personaje que se convirtió en un clásico de la televisión infantil.
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