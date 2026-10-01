Horóscopo chino de Ludovica Squirru: los signos con más suerte este jueves 1 de octubre

El horóscopo chino de este jueves 1 de octubre llega marcado por la energía de la Tierra yang y el Mono. Según las predicciones compartidas por Ludovica Squirru, habrá signos especialmente favorecidos, mientras que el Tigre deberá prestar atención a posibles choques.

El horóscopo chino para este jueves 1 de octubre propone una jornada atravesada por la energía de la Tierra yang, con el Mono como signo protagonista del día.

De acuerdo con las predicciones de Ludovica Squirru, será un día con buenas concordancias para varios animales del zodíaco oriental, aunque también aparece una advertencia puntual para quienes nacieron bajo el signo del Tigre.

Horóscopo chino: los signos con mayor afinidad este jueves 1 de octubre

La energía del Mono encontrará este jueves una buena sintonía con cinco signos del horóscopo chino:

Rata

Búfalo

Dragón

Mono

Gallo

Para ellos, el día puede resultar propicio para moverse, organizar proyectos, mantener conversaciones importantes o avanzar con asuntos que venían demorados.

La combinación con la Tierra yang también invita a actuar de una manera práctica y concreta, evitando dispersarse y concentrando la energía en aquello que realmente importa.

Qué signo deberá tener más cuidado

El Tigre aparece como el signo que podría experimentar un mayor choque con la energía de este jueves.

Esto no necesariamente anticipa una jornada negativa, sino que funciona como una recomendación para evitar enfrentamientos innecesarios, decisiones impulsivas o situaciones que puedan generar tensión.

Tomarse más tiempo antes de reaccionar y no forzar determinadas circunstancias puede ayudar a atravesar mejor el día.

El consejo de Ludovica Squirru para este jueves

Entre las recomendaciones para aprovechar la jornada aparecen actividades vinculadas con el bienestar, el disfrute y la renovación personal.

Es un buen momento para graduarse, ir al spa o a un balneario, viajar, cimentar proyectos, cavar o mudarse.

En cambio, la energía del día no sería la más indicada para casarse, inaugurar, realizar servicio social, rezar o decretar y asumir compromisos importantes.

La clave para este jueves 1 de octubre, según el horóscopo chino, estará en aprovechar el movimiento del Mono sin precipitarse y elegir con cuidado dónde poner la energía.