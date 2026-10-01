Morena Rial habló desde la prisión domiciliaria y sorprendió con una confesión: “Estoy arrepentida”

Morena Rial volvió a hablar sobre su situación judicial mientras cumple prisión domiciliaria. En una serie de audios que salieron a la luz, aseguró estar arrepentida, cuestionó la decisión que le impide recuperar la libertad condicional y sostuvo que siente un “ensañamiento” en su contra.

Mientras continúa cumpliendo prisión domiciliaria con tobillera electrónica, se conocieron nuevos audios de Morena Rial en los que habla de su presente judicial y manifiesta su deseo de recuperar la libertad.

Los mensajes fueron difundidos por el periodista Santiago Riva Roy en el streaming Bondi. Allí, la hija de Jorge Rial se mostró molesta por la negativa de la Justicia a concederle nuevamente la libertad condicional y aseguró que quiere retomar su vida cotidiana.

“Ya no sé qué hacer. Alejandro presentó todo, pero parece que están ensañados conmigo”, expresó Morena, en referencia a su abogado, Alejandro Cipolla. La información fue difundida originalmente por Agencia Noticias Argentinas.

Morena Rial aseguró que está arrepentida

Uno de los puntos que más llamó la atención de los audios fue la referencia directa de Morena a su arrepentimiento.

“Yo estoy arrepentida, pero ellos no me quieren escuchar”, sostuvo la joven en uno de los mensajes. También expresó su deseo de recuperar su vida y volver a compartir más tiempo con sus hijos.

Además, cuestionó el tiempo que lleva privada de su libertad y consideró que ya cumplió el período que, según su interpretación, le corresponde por la condena.

Los audios aparecen en medio de un nuevo capítulo de la situación judicial que atraviesa desde hace más de un año.

Por qué Morena Rial continúa con prisión domiciliaria

En julio pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro rechazó el pedido de libertad condicional presentado por la defensa de Morena Rial.

La joven fue condenada a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por su participación en robos cometidos en viviendas de Villa Adelina y Castelar, tras un acuerdo de juicio abreviado homologado por la jueza María Coelho.

Pese a la condena, actualmente cumple la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario y con monitoreo electrónico.

Al rechazar el pedido de libertad condicional, la Justicia mantuvo las condiciones impuestas y dispuso además una evaluación y seguimiento psiquiátrico y tratamiento psicológico.

Qué dijo su abogado sobre el presente de Morena Rial

Tras conocerse los audios, Alejandro Cipolla aseguró que Morena se encuentra “mal” y “desilusionada” por su situación.

El abogado explicó que la intención de la joven es conseguir autorización para trabajar y comenzar una nueva etapa, pero sostuvo que hasta el momento no obtuvo el permiso judicial.

Mientras su defensa continúa realizando presentaciones, Morena Rial permanece bajo prisión domiciliaria y los nuevos audios volvieron a colocar su situación judicial en el centro de la atención mediática.