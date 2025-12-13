Murió Peter Greene, icónico villano de “Pulp Fiction” y “La Máscara”

Peter Greene, el actor ampliamente recordado por dar vida a villanos y criminales icónicos del cine de los años noventa, murió a los 60 años tras ser hallado sin vida este viernes en su departamento del Lower East Side de Nueva York.

Murió Peter Greene: su representante confirmó la noticia y lo recordó como “el mejor villano del cine”

El fallecimiento fue confirmado por su representante y gerente, Gregg Edwards, quien no precisó la causa de la muerte. La noticia comenzó a circular luego de ser publicada por el New York Daily News.

Según explicó Edwards, el cuerpo del actor fue encontrado luego de que se solicitara una visita médica, alertados porque la música en su departamento sonó de manera ininterrumpida durante más de 24 horas. El representante, que había tenido contacto con Greene pocos días antes, lo recordó con afecto: “Nadie interpretó a un villano mejor que Peter”. Y agregó: “También tenía un lado amable que la mayoría de la gente no veía, y un corazón enorme”.

La carrera de Peter Greene se consolidó gracias a su notable capacidad para encarnar personajes oscuros, intensos y complejos. En 1994 alcanzó el reconocimiento masivo en Hollywood con dos interpretaciones inolvidables: Zed, el perturbador guardia de seguridad en “Pulp Fiction” de Quentin Tarantino, y Dorian Tyrell, el principal antagonista del personaje de Jim Carrey en “La Máscara”. Ambos papeles lo instalaron definitivamente en el imaginario colectivo como el arquetipo del villano cinematográfico de la época.

Más allá de esos éxitos comerciales, Greene fue especialmente elogiado por su trabajo protagónico en “Clean, Shaven” (1993), donde interpretó a un hombre con esquizofrenia acusado de asesinato. La crítica destacó la intensidad física y psicológica de su actuación, y el New York Times señaló que logró convertir a su personaje en “alguien convincentemente angustiado y volátil”.

Entre otras apariciones memorables se encuentra su rol como Redfoot en “The Usual Suspects”, un intermediario clave que pone en marcha la trama del célebre asalto, y su participación en “Training Day” (Día de entrenamiento), donde encarnó al detective Jeff, integrante de la brigada corrupta liderada por Denzel Washington. En una de las escenas más recordadas del film, Greene pronuncia la frase “Bésame, cariño” antes de simular recibir un disparo protegido por un chaleco antibalas.

Nacido el 8 de octubre de 1965 en Montclair, Nueva Jersey, Peter Greene inició su carrera como actor a los 20 años, mientras residía en Nueva York. A lo largo de las décadas de 2000 y 2010, continuó activo en la industria, con participaciones en cine y televisión.

Según confirmó su representante, le sobreviven un hermano y una hermana.