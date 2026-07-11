Murió Rodolfo Pousá: quién fue el periodista que dejó una huella en la TV argentina y presidió Télam

El periodista y ex presidente de Télam falleció este viernes a los 85 años. Con una trayectoria de casi cinco décadas, pasó por Canal 13, América TV y los principales medios públicos del país, donde ocupó cargos periodísticos y de gestión.

El periodista Rodolfo Pousá murió este viernes a los 85 años, según confirmaron allegados a su entorno. Su fallecimiento generó repercusión en el ámbito periodístico, donde era reconocido por una extensa trayectoria que combinó el trabajo frente a las cámaras, la producción de noticias y la conducción de medios públicos.

A lo largo de casi cinco décadas de carrera, Pousá se desempeñó en algunos de los principales canales de televisión del país y también ocupó cargos de gestión, entre ellos la presidencia de la agencia estatal Télam.

Una carrera marcada por el periodismo televisivo

Pousá inició su carrera en 1971, cuando comenzó a trabajar en el servicio informativo de Canal 9. Con el paso de los años se consolidó como una de las figuras del periodismo político y llegó a integrar el equipo de Telenoche, el histórico noticiero de El Trece conducido durante décadas por Mónica Cahen D’Anvers y César Mascetti.

En ese espacio se destacó como columnista y analista político, cubriendo la actualidad nacional, la actividad parlamentaria y las principales decisiones del Gobierno en una época en la que el noticiero lideraba la audiencia de la televisión argentina.

Además de su paso por Canal 13, trabajó en América TV, el entonces Canal 11, y fue corresponsal para diversos medios internacionales, entre ellos la cadena Univisión.

Su paso por Télam y la gestión en los medios públicos

Con el correr de los años, Pousá orientó buena parte de su carrera hacia la gestión periodística.

Fue presidente de la agencia Télam en dos oportunidades: entre 1999 y 2001, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, y nuevamente entre 2016 y 2019, durante la gestión de Mauricio Macri.

Su segunda etapa al frente de la agencia estuvo atravesada por una profunda reorganización administrativa que incluyó más de 300 despidos, medida que derivó en un extenso conflicto gremial y generó un intenso debate dentro del sector periodístico.

Durante ese período también impulsó auditorías internas y presentó denuncias judiciales por presuntas irregularidades detectadas en la administración anterior. Algunas de esas investigaciones avanzaron en la Justicia, mientras que otras fueron archivadas.

Militancia política y participación institucional

Además de su actividad periodística, Rodolfo Pousá nunca ocultó su militancia en la Unión Cívica Radical (UCR), partido con el que mantuvo un fuerte vínculo a lo largo de su vida.

También participó de espacios dedicados al análisis y la formación en comunicación, como la Academia Nacional de Periodismo, desde donde promovió el debate sobre el ejercicio profesional y el rol de los medios.

El mensaje de Hernán Lombardi

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, distintas figuras del ámbito político y periodístico lo despidieron en redes sociales.

Uno de ellos fue Hernán Lombardi, actual ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires y ex titular del Sistema Federal de Medios Públicos, quien lo definió como «un periodista comprometido y un demócrata enamorado de su patria» y destacó que «se enfrentó a las mafias y a la corrupción».

La muerte de Rodolfo Pousá marca el final de la trayectoria de uno de los periodistas que formó parte de una generación clave de la televisión argentina y que también dejó su impronta en la gestión de los medios públicos.