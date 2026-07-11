Conmoción: murió un futbolista de Sudáfrica que jugó el Mundial 2026

En las últimas horas, el futbol africano vive momentos de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Jayden Adams, futbolista de Sudáfrica que disputó la Copa del Mundo 2026.

El futbolista de 25 años fue parte de los 26 elegidos por Hugo Broos para representar a Sudáfrica en Norteamérica. Adams fue titular en el partido inaugural frente a México y también sumó minutos ante República Checa y Corea del Sur.

Adams en el partido inaugural del Mundial 2026 ante México.

En medio de su experiencia mundialista, el jugador fue notificado por la muerte de su abuela Marianna, pero a pesar de esta pérdida fue titular en el empate 1-1 ante República Checa.

Adams era futbolista de Mamelodi Sundows, uno de los clubes más laureados de Sudáfrica, donde hace unos meses había logrado la Champions League Africana. Con su selección, disputó 9 partidos y convirtió un gol.

El deceso tuvo lugar en Ciudad del Cabo, donde fue encontrado sin vida en su departamento. La tragedia sucedió apenas unos días después de su regreso en la cita mundialista. Todavía no se conocen las causas de la muerte.

En redes sociales, la Unión de Futbolistas Sudafricanos lo confirmó con un emotivo comunicado: «La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Ha privado a nuestra nación de un futbolista excepcional, pero jamás podrá borrar el legado que Jayden Adams deja tras de sí. Recordaremos siempre su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna. Nunca serás olvidado»