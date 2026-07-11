Irán afirmó que cumplió la tregua y responsabilizó a Estados Unidos por la nueva escalada de tensión

Irán sostuvo este sábado que cumplió con todas las obligaciones establecidas en el acuerdo de alto el fuego alcanzado con Estados Unidos y rechazó las acusaciones formuladas por el presidente Donald Trump, quien dio por finalizada la tregua y confirmó el reinicio de las acciones contra la República Islámica.

Desde el Gobierno iraní remarcaron que la continuidad de cualquier proceso de paz dependerá del cumplimiento de los compromisos por ambas partes y advirtieron que las medidas adoptadas por Estados Unidos ponen en riesgo la estabilidad alcanzada tras semanas de enfrentamientos.

Irán acusó al presidente Donald Trump de manipular el tratado

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, afirmó que Teherán respetó los términos del memorando de entendimiento firmado entre ambos países y señaló que fue Washington quien incumplió el pacto al aplicar nuevas sanciones económicas contra personas vinculadas al liderazgo iraní.

La reacción de la ciudad islámica llegó después de que Trump anunciara públicamente que el alto el fuego había concluido. El mandatario estadounidense sostuvo que Irán había solicitado continuar las conversaciones diplomáticas, aunque aclaró que la tregua ya no seguía vigente.

En paralelo, Trump volvió a endurecer su discurso contra la el país asiático y advirtió que Estados Unidos responderá con contundencia ante cualquier amenaza contra su seguridad o la de sus funcionarios, en medio de un clima de creciente tensión en Medio Oriente.

El panorama internacional refleja que las diferencias respecto al cumplimiento del acuerdo y las recientes sanciones complican las posibilidades de alcanzar una desescalada en el corto plazo.