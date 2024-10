Murió un histórico fanático de ShowMatch: el sentido mensaje de Marcelo Tinelli

Murió “Tonino” De Laurentis, uno de los míticos personajes que se encontraba atrás de las vallas de los programas que Marcelo Tinelli conducía. El “sultán” presenciaba los ciclos por más de 30 años. El fallecimiento de Tonino generó tristeza entre los nostálgicos seguidores del programa y el equipo de Showmatch. Uno de los que se manifestó en las últimas horas fue el propio Tinelli, quien se despidió de él con un sentido mensaje en sus redes sociales.

Murió Tonino, fanático de ShowMatch: el mensaje de Marcelo Tinelli

“Querido Tonino, gracias por tanto amor incondicional a lo largo de tantos años. Tu alegría siempre será recordada”, escribió Marcelo Tinelli, junto a una foto de él en el festejo de los 30 años del ciclo. “Cuando comience el programa el año que viene, habrá un vacío difícil de llenar. Volá alto, amigo”, cerró.

Tonino era uno de los personajes que estaba junto al Spiderman, el imitador de Sandro, el enmascarado y el Mago Sin Dientes. Juntos fueron denominados “Tribuneros VIP” en el Showmatch.

«Voy a morir en la tribuna del Bailando», había dicho Tonino

En una nota que brindó a El Trece años atrás, Tonino reveló como comenzó a asistir a los programas de Marcelo Tinelli: “Empecé a ir a Videomatch gracias a una amiga de muchos años que conocía a Toti Ciliberto. Le dije que preguntara si algún día podía ir al programa”.

“Ella habló con él y me dijo que fuera al día siguiente. Fui, me dejaron entrar, me gustó, y justo en ese momento estaban por empezar las cámaras cómplices, esas en las que rompían autos”, detalló.

“Después de un par de años de ir al programa, un amigo me comentó que había alguien que cantaba parecido a mí. Era El Sultán, del grupo Los Sultanes. Desde ese día empecé a vestirme parecido y me convertí en ‘El Sultán de Tinelli’”, contó.

“Pienso que voy a morir en la tribuna del Bailando porque voy a seguir yendo, aunque sea con bastón o en silla de ruedas. No me saca nadie”, confesaba.

La historia que subió Marcelo Tinelli despidiendo a Tonino, fanático de ShowMatch.

