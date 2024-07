Marcelo Tinelli y una larga lista de denuncias por falta de pago: Cuáles son las que acumula en su contra

El histórico conductor de TV ha sido denunciado en varias oportunidades a lo largo de su carrera por no pagarle el sueldo a sus empleados.

Esta semana el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) denunció a Marcelo Tinelli por adeudar los salarios de los empleados de La FLia, productora televisiva que fundó en 2018.

La denuncia fue presentada por el SATSAID en la Secretaría de Trabajo de la Nación, por no haber pagado los sueldos de los meses de junio y julio. Esta no es la primera vez que el histórico conductor recibe denuncias por las condiciones laborales de sus empleados, desde 2017 Tinelli viene recibiendo acusación por adeudar los pagos a sus empleados, tanto por su anterior productora Ideas Del Sur, como por La FLia.

Marcelo Tinelli, denunciado por tercera vez en el año por adeudar salarios

A lo largo de su carrera como productor, Marcelo Tinelli recibió múltiples denuncias, llevadas acabo por diversas organizaciones gremiales y sindicales. En abril de 2016 el conductor le vendió todas sus acciones al empresario Cristóbal López, pasando a ser un empleado más. Sin embargo, muchos empleados denunciaron que desde antes del cambio de dueños no recibían el pago por su trabajo.

Cuando ldeas el Sur pasó a manos de López los empleados tampoco cobraron en tiempo y forma. «Imagínate que yo cobré el mes de diciembre del 2016 en junio del 2017, así que te podés hacer una idea de lo pocas ganas que nos dan de hacer el programa. Pero igual nosotros le ponemos todo porque somos profesionales y amamos Este es el show» señaló uno de los trabajadores de dicho programa a Telebajocero, en noviembre de 2017.

En marzo del 2023, tras haber fundado La Flia Contenidos, recibió una nueva acusación de dos de sus empleadas por adeudar sus sueldos. Se trata de Sonia Savinell, una de los 100 jurados que tuvo el reality Canta Conmigo, emitido en 2022, conducido y producido por Tinelli. La cantante aseguró en su cuenta de Twitter que no cobraban desde diciembre del 2022.

Otra denunciante fue Déborah Turza, una de las jurado del programa. «Nos han dejado de pagar, hay todo un mes que todavía no cobramos y no nos dan ninguna explicación ni algo concreto. Ya me parece grave» publicó en sus redes la jurado.

En febrero de este año se realizó otra denuncia pública contra la productora. La Asociación Argentina de Actores publicó un comunicado firmado por la Secretaría Gremial de dicha organización donde detallan la falta de pagos.

«A pesar de los reclamos gremiales e intimaciones legales realizadas por nuestro sindicato, y en una muestra de insensibilidad incomprensible, el responsable de LaFlia decidió no pagar los salarios correspondientes a las/os trabajadoras/es bailarinas/es integrantes del elenco (…)» lee el comunicado compartido en las redes de la Asociación.

«Está decisión afecta de forma directa a nuestro Sistema Solidario de Salud que brinda nuestra Obra Social (OSA) ya que tampoco se han abonado los aportes que por ley nos corresponden (…) No todo es brillo y glamour cuándo las producciones de programas exitosos se realizan a costa de las penurias económicas de sus trabajadoras y trabajadores» concluye el posteo.

En mayo de este año la Asociación Argentina de Actores y Actrices volvió a lanzar un comunicado con el conductor, esta vez por no pagar el aguinaldo de diciembre del 2023. La organización afirmó que aceptó una propuesta de pago en tres cuotas por parte de la productora pero solo se pagó la primera. Según comentaron desde la organización la empresa no pagó ni la cuota de abril ni de mayo.

De esta forma, con la denuncia presentada esta semana por parte del SATSAID en la Secretaría de Trabajo de la Nación, Marcelo Tinelli suma tres denuncias por la falta de pago de salarios en lo que va del año.