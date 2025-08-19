Con el reciente estreno de En el barro, conocé acá dónde podés ver El Marginal, la serie predecesora que tuvo un gran éxito nacional e internacional hace algunos años.

Dónde ver «El Marginal», la serie predecesora de «En el Barro»: sinopsis

El pasado 14 de agosto se estrenó «En el barro«, el spin-off de El Marginal, la reconocida serie argentina de drama policial que cautivó a un gran público y recibió varios premios nacionales e internacionales.

El Marginal cuenta la historia de Miguel Palacios, que es un ex-policía que ingresa como convicto en la prisión de San Onofre con una identidad falsa (Pastor) y una causa inventada. Su misión es infiltrarse dentro de una banda mixta de presos y carceleros que opera desde adentro del penal. El grupo acaba de secuestrar a la hija adolescente de un importante Juez de la Nación. Deberá hallar a los captores y descubrir el paradero de la chica.

Tras descubrir que se encuentra cautiva en un área de la cárcel y lograr su liberación, Miguel es traicionado y queda tras las rejas como un reo más. Sin testigos que conozcan su verdadera identidad y rodeado por los peores delincuentes y asesinos, Palacios pronto comprenderá que sólo escapando puede salvar su vida y recuperar su nombre.

Dónde ver «El Marginal», la precuela de «En el Barro»: ¿Cuántas temporadas tiene?

El Marginal es una serie argentina de drama policial que se estrenó en 2016 y finalizó en 2022. La producción cuenta con un total de cinco temporadas, en las cuales se realizan diferentes saltos de tiempo en la historia.

El elenco de la serie está conformado por Juan Minujín, Martina Gusmán, Gerardo Romano, Claudio Rissi, Nicolás Furtado, Maite Lanata, Cristina Banegas, Carlos Portaluppi, Mariano Argento.

Todas las temporadas de El Marginal se encuentran en Netflix, misma plataforma en la que ya está disponible la primera temporada de En el barro.

Cantidad de capítulos por temporada de El Marginal: