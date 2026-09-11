Andrés Gil rompió el silencio sobre Gimena Accardi y contó qué habló con Cande Vetrano

Andrés Gil decidió enfrentar nuevamente los rumores que lo vincularon con Gimena Accardi en medio de la separación de la actriz y Nico Vázquez. El actor negó algunas de las versiones que circularon, contó cómo atravesó la situación con su pareja, Cande Vetrano, y aclaró en qué términos quedó su relación con sus excompañeros de teatro.

El tema volvió a instalarse luego de que en LAM (América TV) retomaran las versiones que habían circulado en 2025, cuando se conoció la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez. En aquel momento, el nombre de Gil quedó involucrado por su cercanía laboral con la actriz.

Ante la repercusión, el actor habló con Desayuno Americano y se mostró sorprendido porque el episodio volviera a tomar estado público. “Pasó hace un montón de tiempo, yo ya dije lo que tenía que decir”, sostuvo, según reprodujo PrimiciasYa.

Andrés Gil reveló qué habló con Cande Vetrano

Una de las cuestiones sobre las que fue consultado fue cómo afectaron los rumores a su relación con Cande Vetrano. Gil aseguró que la conversación necesaria ocurrió puertas adentro y que actualmente atraviesan un muy buen momento como pareja.

“Con Cande aclaré lo que tenía que aclarar en su momento. La verdad es que estamos en un gran momento juntos”, expresó.

El actor destacó además los años que llevan juntos y las distintas etapas que atravesaron. “Nos conocemos hace muchísimo tiempo, crecimos juntos. Desde que yo tengo 26 y ella 24, pasamos por un montón de situaciones como pareja”, señaló.

Gil remarcó que no considera necesario revelar públicamente los detalles de aquellas conversaciones.

“Somos una pareja real como cualquier otra, tenemos nuestros temas y ahora estamos disfrutando de lo que supimos construir. Ya hablé con los que tenía que hablar y está todo bien, y con la gente que me quiere está todo aclarado”, aseguró.

Qué dijo Andrés Gil sobre Gimena Accardi y Nico Vázquez

El actor también habló sobre cómo quedó su relación con Gimena Accardi y Nico Vázquez después de las versiones que circularon.

Gil reconoció que toda la situación resultó incómoda y marcó distancia respecto de la supuesta amistad que se les atribuía.

“Muchas boludeces se dijeron. No voy a estar aclarando todo el tiempo esto. Nunca hubo tanta amistad”, afirmó.

Luego explicó que todavía existe un vínculo, aunque cada uno continuó con su vida: “Ahora obviamente tenemos vínculo. Todo lo que pasó fue muy incómodo para todos y cada uno sigue con su vida”.

Andrés Gil negó que Nico Vázquez lo haya enfrentado

Otra de las versiones que había trascendido indicaba que Nico Vázquez habría ido a buscar a Andrés Gil cuando comenzaron a circular los rumores que lo relacionaban con Accardi.

El actor negó esa versión y evitó profundizar en otras especulaciones sobre lo ocurrido.

“Hay muchas cosas que se dijeron que son mentira. No me interesa meterme ahí”, sostuvo.

Finalmente, explicó que su prioridad es preservar a su familia y especialmente a Cande Vetrano frente a la reaparición de aquellas versiones.

“Yo y mi familia estamos muy bien y quiero cuidarla a Cande, que no vuelvan a decir cualquier cosa”, cerró Gil, según consignó PrimiciasYa.