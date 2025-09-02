A fines de agosto 2025, Netflix estrenó «El Club del Crimen de los Jueves», una película de misterio y comedia que a menos de una semana de su debut, ya lidera el top de lo más visto en la plataforma. La cinta está dirigida por Chris Columbus y narra la historia de un grupo de jubilados dedicado a investigar crímenes sin resolver en su barrio.

El film es una adaptación de una novela del mismo nombre, escrita por el comediante y presentador Richard Osman. Cómo es esta exitosa película de Netflix.

Netflix: Cómo es «El Club del Crimen de los Jueves», la película más vista actualmente en la plataforma

«El Club del Crimen de los Jueves», es una película basada en la novela de Richard Osman, que presenta a Elizabeth, Ron, Joyce e Ibrahim, un grupo de amigos que se reúnen regularmente para analizar casos de asesinatos sin resolver del pasado.

La historia sigue a Joyce, una enfermera jubilada; Ron, un activista político; Ibrahim, un psiquiatra; y la enigmática Elizabeth, una exespía de la Guerra Fría. Los cuatro se reúnen cada jueves para analizar viejos casos sin resolver y, de esta manera, formar el «Club del Crimen de los Jueves«. Sin embargo, su rutina cambia drásticamente cuando un promotor inmobiliario es asesinado en los terrenos de su residencia, Coopers Chase.

Con un asesinato real en su puerta, el grupo decide poner a prueba sus habilidades y se lanzan a la investigación. La trama se desarrolla en una mezcla de humor y misterio, mientras los protagonistas interrogan a sospechosos, descifran pistas y, a menudo, superan a los detectives oficiales. A través de sus peripecias, la película no solo nos sumerge en una entretenida historia de crímenes, sino que también ofrece un vistazo tierno y divertido a la vida en la tercera edad, la amistad y la importancia de mantenerse activo y curioso.