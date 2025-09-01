Netflix: uno por uno, los estrenos para la primera semana de septiembre 2025

Netflix dio a conocer su batería de estrenos desde el lunes 1 y hasta el domingo 7 de septiembre 2025, marcando así más novedades para el inicio del noveno mes del año. En esta nota te dejamos los detalles.

Netflix: los estrenos para esta primera semana de septiembre 2025

Luego de varias bombas en este inicio del 2025, la plataforma de streaming Netflix renueva su catálogo con películas y series nuevas, pero también con temporadas, como es el caso de la segunda parte de “Merlina”. Uno por uno, estos son los estrenos de la semana:

lunes 1 de septiembre: Ámsterdam

miércoles 3 de septiembre: Merlina (concluye la temporada 2)

jueves 4 de septiembre: El ataúd de cristal

jueves 4 de septiembre: Cuenta atrás: Canelo vs. Crawford

jueves 4 de septiembre: Concierge Pokemón

viernes 5 de septiembre: Reina Mantis (nuevo episodio)

viernes 5 de septiembre: Falso amor y venganza

viernes 5 de septiembre: Inspector Zende

domingo 7 de septiembre: La nobleza de las flores (nuevo episodio)

Netflix: la serie de Moria Casán ya tiene elenco oficial

Netflix compartió el primer adelanto de la esperada serie sobre la vida de Moría Casan y reveló el nombre de las actrices elegidas para personificar a la “One” en la pantalla chica. Con un video difundido en redes sociales, la icónica vedette posó junto a las mujeres que se pondrán en su piel.

“Si querés llorar, llorá, porque acá está el elenco de la serie de ficción de la vida de la One”, escribió Che Netflix junto al video. De esta forma se conoció que Sofía Gala, hija de Casan, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, serán las encargadas de llevar a Casan al estrellato mundial con la serie producida por About Entertainment y Netflix.

