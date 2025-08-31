“Fin del verano”: la serie sueca sobre la desaparición de un niño que está disponible en Flow

Dentro del catálogo de Flow se esconde una de esas joyas ocultas que merecen atención: Fin del verano, un thriller sueco que combina suspenso policial con drama familiar y que promete atrapar al espectador de principio a fin.

De qué trata Fin del verano, la serie sueca que está disponible en Flow

La trama comienza a finales de un verano en Suecia. Vera, una adolescente de 14 años, manda a su hermanito Billy, de apenas cinco, de regreso a casa. Minutos después, el niño desaparece sin dejar rastro. La policía investiga, pero el caso se enfría y queda sin resolución durante dos décadas.

Veinte años más tarde, Vera —ya adulta y convertida en psicóloga especializada en duelo— conoce a un joven que, por misteriosas coincidencias, la conecta nuevamente con la desaparición de su hermano. Decidida, regresa a su pueblo natal para enfrentar los fantasmas del pasado y descubrir la verdad, aunque eso signifique destapar oscuros secretos que su propia familia intentó mantener enterrados.

Cuántos capítulos tiene Fin del verano, la serie top 10 de Flow

Con apenas seis capítulos, la serie no se limita a jugar con las pistas para encontrar al culpable. También es un profundo relato sobre la culpa, el dolor y las heridas emocionales que marcan a una persona de por vida. Su final no es un giro más: es una revelación impactante que cambia la perspectiva de todo lo visto, dejando al espectador helado.

Fin del verano ya está disponible en Flow y se perfila como una de esas producciones que, sin demasiada promoción, terminan convirtiéndose en las más vistas.