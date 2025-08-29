Netflix: Todos los estrenos que llegan a la plataforma en septiembre 2025
Nuevo mes nuevos estrenos, uno por uno te contamos todos los estrenos que llegan a la plataforma en septiembre 2025.
Septiembre está a la vuelta de la esquina y Netflix tiene preparados muchos estrenos para su catálogo. Películas y series para todos los gustos, clásicos y producciones de la plataforma. Te contamos todos los títulos que llegan a la N roja en septiembre 2025.
Llega el noveno mes del año y, como de costumbre, Netflix renueva su catálogo con grandes novedades. Septiembre 2025 promete venir cargado de los mejores estrenos de series y películas en el gigante del streaming.
Agosto conquistó con estrenos en Argentina como «En el barro» y «El chavo del 8«, dos producciones muy esperadas por los usuarios. Este nuevo mes promete no quedarse atrás y estar a la altura, con nuevas series y películas que van desde comedias, pasando por thrillers, hasta romances que endulzan la pantalla.
Netflix: Series disponibles a partir de septiembre 2025
- Merlina: Temporada 2 – Parte 2 (03/09): Los poderes psíquicos de Merlina fallan, y ella hará lo que sea para recuperarlos, porque hay algo muy importante en juego: la vida de Enid.
- La nobleza de las flores (07/09): Cuando el intimidante Rintarō conoce a la tierna Kaoruko, nace una inesperada relación cercana. Solo hay un pequeño problema: las escuelas a las que van son archienemigas.
- El amor es ciego: Brasil: Temporada 5 (10/09): Esta temporada da la bienvenida a un grupo de participantes mayores de 50 años dispuestos a encontrar el amor y a demostrar que al corazón no le pasan los años.
- Las muertas (10/09): Basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, la serie ficciona cómo las hermanas Baladro crearon un imperio de burdeles y se convirtieron en las asesinas más temidas de México.
- Beauty in Black: Season 2 (11/09): Cuando toma el control del imperio Bellarie, Kimmie se involucra en una lucha de poder donde la traición, la codicia y el peligro acechan a cada paso.
- Las Maldiciones (12/09): En el norte argentino, la hija del gobernador es secuestrada por su hombre de confianza mientras se vota la sanción de una ley crucial de explotación del litio. A medida que se revelan las motivaciones del secuestrador, sale a la luz una trama secreta que empezó a gestarse hace 13 años y pone en jaque la identidad de la niña. La negociación a contrarreloj desnuda la verdadera naturaleza del poder, los límites del amor y las maldiciones de la filiación.
- Next Gen Chef (17/09): En esta competencia realizada en el Culinary Institute of America, 21 cocineros jóvenes compiten por coronarse como el mejor chef de la próxima generación y ganar el gran premio.
- Black Rabbit (18/09): El dueño de un restaurante se ve arrastrado al submundo criminal de Nueva York cuando su problemático hermano vuelve a la ciudad con unos prestamistas pisándole los talones.
- El refugio atómico (19/09): En medio de un conflicto global sin precedentes, un grupo de multimillonarios se refugia en un lujoso búnker, donde una antigua enemistad entre dos familias se reaviva.
- La huésped (24/09): Mientras una pareja intenta reconstruirse tras una infidelidad, la llegada de una mujer abre la puerta a oscuros secretos y nuevas traiciones.
- La casa Guinness (25/09): Se aproximan los problemas para los Guinness en este drama de Steven Knight («Peaky Blinders») protagonizado por Anthony Boyle y Louis Partridge.
- Incontrolables (25/09): Un policía de pueblo empieza a sospechar que la academia local para jóvenes problemáticos y su fundadora ―tan carismática como peligrosa― no son lo que aparentan.
- Alice in Borderland: Temporada 3 (25/09): Cuando un profesor macabro arrastra a Usagi de vuelta a Borderland, Arisu va tras ella. ¿Podrá sobrevivir a una nueva ronda de juegos mortales y escapar de los planes del Joker?
Netflix: Películas disponibles a partir de septiembre 2025
- Ámsterdam (01/09): En 1933, tres viejos amigos se ven envueltos en una caótica aventura cuando descubren una bizarra conspiración política vinculada a la muerte de su antiguo comandante de guerra.
- Mente indomable (01/09): Cuando un profesor del MIT descubre que un conserje sin rumbo es, además, un genio de las matemáticas, explora su potencial con la ayuda de un terapeuta poco convencional.
- Babel (04/09): Una pareja de vacaciones en el extranjero es víctima de un acto aleatorio de violencia, lo que desencadena cuatro viajes de esperanza y angustia por todo el mundo.
- Space Jam: El juego del siglo (05/09): Bugs Bunny y sus amigos convencen a Michael Jordan de que no se retire y les ayude a lograr su libertad jugando contra un equipo de malvados extraterrestres.
- She’s All That (06/09): Jock y el presidente de la clase Zack aceptan el desafío de sus amigos para transformar a Laney, la nerd de anteojos, en reina de belleza… y logran resultados inesperados.
- El otro París (12/09): Dawn cree que va a participar en un reality de citas en París, Francia, pero resulta ser en Paris, Texas. Pero cuando decide irse, queda flechada por el soltero protagonista.
- Ella está encantada (12/09): El «don de la obediencia» que Ella de Frell obtiene de un hada, puede ser una maldición, porque podría separarla de su amor verdadero, el príncipe Charmont.
- Ocean’s 8: Las estafadoras (12/09): Debbie Ocean sale de prisión decidida a robar un deslumbrante collar durante la Met Gala. Para lograr el gran golpe, recluta a siete mujeres cómplices.
- La gran estafa (12/09): Recién salido de prisión, el carismático ladrón Danny Ocean reúne a un equipo de especialistas para llevar a cabo un gran golpe en Las Vegas.
- La nueva gran estafa (12/09): Por la presión de pagarle a un enemigo despiadado, el cortés criminal Danny Ocean y los suyos se reúnen en una travesía europea contra un ladrón experto.
- Ahora son trece (12/09): El afable estafador Danny Ocean y su equipo de ladrones vuelven a Las Vegas para vengarse de un magnate que traicionó a uno de los suyos.
- Los hermanos Grimm (14/09): El director Terry Gilliam relata en este cuento las aventuras de dos hermanos que viajan ganando dinero como exterminadores de criaturas extraordinarias.
- La mula (17/09): En graves dificultades económicas y alejado de su familia, un horticultor irascible de 90 años se convierte en repartidor de un cártel de la droga mexicano.
- El infiltrado del KKKlan (18/09): El primer detective negro del Departamento de Policía de Colorado Springs se une a un colega judío para infiltrarse en un grupo de supremacistas blancos.
- Y ella dijo quizás (19/09): Desde Hamburgo hasta Estambul: Mavi creció en Alemania, pero descubre que forma parte de una adinerada dinastía y que un mundo de glamour le espera.
- ¡Huye! (19/09): Chris está ansioso por conocer a los padres de su novia Rose, y sus nervios quedan justificados cuando la reunión pasa de ser incómoda a aterradora
- Las dos reinas (19/09): A los dieciocho años, la reina María regresa a Escocia para gobernar su tierra y enfrentarse a su prima, la reina Isabel I, por el trono de Inglaterra.
- French Lover (26/09): Un actor hastiado conoce a una mesera sin suerte en París, y así comienza una inesperada historia de amor. ¿Su romance será más fuerte que la fama?
