Septiembre está a la vuelta de la esquina y Netflix tiene preparados muchos estrenos para su catálogo. Películas y series para todos los gustos, clásicos y producciones de la plataforma. Te contamos todos los títulos que llegan a la N roja en septiembre 2025.

Netflix: Todos los estrenos que llegan a la plataforma en septiembre 2025

Llega el noveno mes del año y, como de costumbre, Netflix renueva su catálogo con grandes novedades. Septiembre 2025 promete venir cargado de los mejores estrenos de series y películas en el gigante del streaming.

Agosto conquistó con estrenos en Argentina como «En el barro» y «El chavo del 8«, dos producciones muy esperadas por los usuarios. Este nuevo mes promete no quedarse atrás y estar a la altura, con nuevas series y películas que van desde comedias, pasando por thrillers, hasta romances que endulzan la pantalla.

Netflix: Series disponibles a partir de septiembre 2025

Merlina: Temporada 2 – Parte 2 (03/09): Los poderes psíquicos de Merlina fallan, y ella hará lo que sea para recuperarlos, porque hay algo muy importante en juego: la vida de Enid.

Netflix: Películas disponibles a partir de septiembre 2025