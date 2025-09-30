Ni limón ni manzana: torta de mandarina para un sabor fresco, intenso y agradable

Las tortas en general son una de las comidas más requeridas por el paladar argentino entre las producciones caseras, pero, no por ello, tienen que ser siempre de vainilla o chocolate. Hay variantes para todos los gustos.

A lista se suman las de limón o manzana, siempre en el podio de las más elegidas, pero, hay una que también dice presente con su frescura y sabor intenso y agradable. Es sorprendente y esponjosa, como saludable y muy rápida de preparar, ideal para quienes buscan algo dulce, pero sin pasar horas en la cocina.

Hablamos de la torta de mandarina, una fruta de temporada, económica y llena de vitamina C, por lo que esta torta no solo es deliciosa sino también nutritiva. Además, se utiliza la fruta entera, lo que le da un sabor más intenso y evita el desperdicio.

Los ingredientes para la torta de mandarina

La torta de mandarina es para hacerla y disfrutarla en poco tiempo y con los seres queridos porque no se necesita ser un experto en repostería para prepararla, ya que, con solo una licuadora, un bol y un horno, alcanza para tener lista una torta casera en menos de una hora. Es una receta ideal para improvisar una merienda o sorprender a visitas de último momento. Los ingredientes son:

Mandarinas: 2 medianas, enteras y de cáscara fina

medianas, enteras y de cáscara fina Huevos: 3

Azúcar: 1 taza. Puede ser mascabo para una versión más saludable

Puede ser mascabo para una versión más saludable Aceite: 1/2 taza

taza Harina leudante: 2 tazas

tazas Polvo de hornear: 1 cucharada

Torta de mandarina: el paso a paso

Preparar las mandarinas

Lavar bien las mandarinas, cortarlas en cuartos y sacar las semillas. Lo ideal es que sean de cáscara fina para no quitarla, ya que, le dará aroma y color.

Licuar los ingredientes húmedos

Colocar en la licuadora las mandarinas, los huevos, el aceite y el azúcar. Procesar hasta obtener una mezcla suave y homogénea.

Incorporar los secos

En un bol, mezclar la harina leudante con el polvo de hornear. Agregar de a poco la mezcla líquida y unir con movimientos envolventes hasta formar una masa sin grumos.

Hornear

Verter la preparación en un molde previamente enmantecado y enharinado. Llevarlo al horno precalentado a 180 °C por aproximadamente 35-40 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga seco.

Dejar enfriar y servir

Retirar del horno, dejar enfriar unos minutos y desmoldar. También, se puede espolvorear con azúcar impalpable o acompañar con un poco de yogur natural para una merienda completa. Esta torta de mandarina es perfecta para acompañar el mate, el café o el té. Es una alternativa fresca para los días de calor y una opción más saludable frente a las tortas industriales.

Lo mejor de esta receta es que se puede experimentar usando usar harina integral, endulzantes naturales o incluso agregar chips de chocolate amargo para darle un toque extra.

