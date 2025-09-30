Ni limón ni manzana: torta de mandarina para un sabor fresco, intenso y agradable
La receta ideal para hacer una torta de frutas sencilla, fácil, sin complicaciones y con un sabor fresco para la merienda primaveral.
Las tortas en general son una de las comidas más requeridas por el paladar argentino entre las producciones caseras, pero, no por ello, tienen que ser siempre de vainilla o chocolate. Hay variantes para todos los gustos.
A lista se suman las de limón o manzana, siempre en el podio de las más elegidas, pero, hay una que también dice presente con su frescura y sabor intenso y agradable. Es sorprendente y esponjosa, como saludable y muy rápida de preparar, ideal para quienes buscan algo dulce, pero sin pasar horas en la cocina.
Hablamos de la torta de mandarina, una fruta de temporada, económica y llena de vitamina C, por lo que esta torta no solo es deliciosa sino también nutritiva. Además, se utiliza la fruta entera, lo que le da un sabor más intenso y evita el desperdicio.
Los ingredientes para la torta de mandarina
La torta de mandarina es para hacerla y disfrutarla en poco tiempo y con los seres queridos porque no se necesita ser un experto en repostería para prepararla, ya que, con solo una licuadora, un bol y un horno, alcanza para tener lista una torta casera en menos de una hora. Es una receta ideal para improvisar una merienda o sorprender a visitas de último momento. Los ingredientes son:
- Mandarinas: 2 medianas, enteras y de cáscara fina
- Huevos: 3
- Azúcar: 1 taza. Puede ser mascabo para una versión más saludable
- Aceite: 1/2 taza
- Harina leudante: 2 tazas
- Polvo de hornear: 1 cucharada
Torta de mandarina: el paso a paso
- Preparar las mandarinas
Lavar bien las mandarinas, cortarlas en cuartos y sacar las semillas. Lo ideal es que sean de cáscara fina para no quitarla, ya que, le dará aroma y color.
- Licuar los ingredientes húmedos
Colocar en la licuadora las mandarinas, los huevos, el aceite y el azúcar. Procesar hasta obtener una mezcla suave y homogénea.
- Incorporar los secos
En un bol, mezclar la harina leudante con el polvo de hornear. Agregar de a poco la mezcla líquida y unir con movimientos envolventes hasta formar una masa sin grumos.
- Hornear
Verter la preparación en un molde previamente enmantecado y enharinado. Llevarlo al horno precalentado a 180 °C por aproximadamente 35-40 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga seco.
- Dejar enfriar y servir
Retirar del horno, dejar enfriar unos minutos y desmoldar. También, se puede espolvorear con azúcar impalpable o acompañar con un poco de yogur natural para una merienda completa. Esta torta de mandarina es perfecta para acompañar el mate, el café o el té. Es una alternativa fresca para los días de calor y una opción más saludable frente a las tortas industriales.
Lo mejor de esta receta es que se puede experimentar usando usar harina integral, endulzantes naturales o incluso agregar chips de chocolate amargo para darle un toque extra.
