Los scones de limón se han convertido en una opción popular para quienes buscan una merienda liviana sin sacrificar sabor ni textura. Esta versión saludable reemplaza la harina tradicional y la manteca, pero conserva la esponjosidad y el aroma cítrico que caracteriza a este clásico de la repostería.

Con ingredientes sencillos y un procedimiento fácil de seguir, esta receta se adapta a cualquier cocina y es ideal para quienes buscan opciones más equilibradas o desean reducir el consumo de harinas refinadas.

Cómo hacer scones de limón sin harina ni manteca: esponjosos y saludables

Ingredientes:

2 tazas de harina de avena

1 taza de almidón de maíz

1 huevo

3 cucharadas de aceite de girasol

½ taza de azúcar

½ taza de leche

Jugo y ralladura de 1 limón

1 cucharadita de polvo de hornear

Una pizca de sal

Preparación paso a paso:

En un bol, mezclar los ingredientes secos: harina de avena, almidón de maíz, polvo de hornear, azúcar y sal.

Agregar el huevo, el aceite, el jugo y la ralladura de limón. Incorporar la leche de a poco hasta obtener una masa suave y manejable.

Estirar la masa sobre una superficie ligeramente enharinada con almidón de maíz, hasta lograr un grosor de 2 cm.

Cortar la masa en círculos o triángulos, según tu preferencia.

Colocar los scones en una bandeja cubierta con papel manteca y hornear a 180°C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén dorados.