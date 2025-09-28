Cómo hacer scones de limón sin harina ni manteca: esponjosos y saludables
Estos scones de limón combinan el sabor fresco y cítrico con una textura esponjosa, pero sin harina refinada ni manteca.
Los scones de limón se han convertido en una opción popular para quienes buscan una merienda liviana sin sacrificar sabor ni textura. Esta versión saludable reemplaza la harina tradicional y la manteca, pero conserva la esponjosidad y el aroma cítrico que caracteriza a este clásico de la repostería.
Con ingredientes sencillos y un procedimiento fácil de seguir, esta receta se adapta a cualquier cocina y es ideal para quienes buscan opciones más equilibradas o desean reducir el consumo de harinas refinadas.
Cómo hacer scones de limón sin harina ni manteca: esponjosos y saludables
Ingredientes:
- 2 tazas de harina de avena
- 1 taza de almidón de maíz
- 1 huevo
- 3 cucharadas de aceite de girasol
- ½ taza de azúcar
- ½ taza de leche
- Jugo y ralladura de 1 limón
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Una pizca de sal
Preparación paso a paso:
- En un bol, mezclar los ingredientes secos: harina de avena, almidón de maíz, polvo de hornear, azúcar y sal.
- Agregar el huevo, el aceite, el jugo y la ralladura de limón. Incorporar la leche de a poco hasta obtener una masa suave y manejable.
- Estirar la masa sobre una superficie ligeramente enharinada con almidón de maíz, hasta lograr un grosor de 2 cm.
- Cortar la masa en círculos o triángulos, según tu preferencia.
- Colocar los scones en una bandeja cubierta con papel manteca y hornear a 180°C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén dorados.
- Dejar enfriar y disfrutar solos o acompañados con miel o mermelada.
Comentarios