Nicki Nicole se cansó de los falsos rumores de romance y se descargó en Twitter «Décimo novio del año inventado» 

Nicki Nicole, la cantante rosarina que lanzó hace pocos días su colaboración con Emilia Mernes y Tini Stoessel, se descargó en X (ex Twitter) por un particular motivo. Con enojo, la cantante desató una ola de tuits tras los constantes rumores de romance que la rodean.

El enojo de Nicki Nicole en Twitter tras los falsos rumores de romance

«Los wachines que dicen que estuvieron con vos cuando es mentira, ¿Todo bien por casa? Harta», comenzó la artista de rosario y agregó totalmente indignada con la situación: «Les falta cocucha».

Pero eso no fue todo, ya que Nicki Nicole también apuntó contra los medios: «Décimo novio del año inventado y contando. Ojalá el próximo sea uno que tenga panadería, así le hablo para pedirle medialunas», y sumó con humor: «Encima me emparejan con todos menos con el que me gusta. Con razón no me habla, debe pensar que la estoy re gozando».

La reacción de Nicki Nicole tras su descargo

«We estaba re caliente», escribió la cantante en su cuenta oficial de X y finalmente aprovechó para aclarar que no quiere tener pareja: «Además, no quiero novio, quiero estar soltera y jugar a los sims».

«Bueno, los quiero mucho, ya hice mi descargo del día, pueden hacerlo también besos que estén bien», terminó su descargo Nicki Nicole. Pero eso no fue todo, ya que la artista también respondió a un usuario que subió su descargo y ella respondió: «No chicos sin mi tono de voz y leyendo todo como si fuera un solo tweet no queda bien. Borren».