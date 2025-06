Nico Occhiato fue contundente al hablar de Pergolini y Granados en medio de la guerra de streaming

En una entrevista con LA NACION, Nicolás Occhiato, creador de Luzu TV, abordó los recientes cuestionamientos sobre los números de audiencia de su plataforma, en el contexto de la creciente competencia en el mundo del streaming.

Las críticas más resonantes llegaron de parte de Mario Pergolini, quien había puesto en duda la veracidad de las cifras de Luzu TV. Occhiato reveló que lo confrontó y que «no pudo encontrar nada”, afirmó, dejando claro que no encontró irregularidades en los datos presentados.

Occhiato apuntó contra Pergolini y Migue Granados: «Nadie puede negar el éxito de Luzu»

Nico Occhiato expresó su respeto por Pergolini, pero no ocultó su sorpresa ante las declaraciones: “No me dolía que él opine eso, siendo una persona que respeto y que me parece demasiado inteligente como para opinar algo así”.

Occhiato aseguró que su interés fue aclarar las cosas en un mano a mano, y que, más allá de eso, no le preocupan las opiniones externas: “Que cada uno diga lo que quiera. Nadie puede negar el éxito de Luzu y lo que nos pasa con la gente”.

Consultado sobre su reciente cruce con Migue Granados, otra figura destacada del ecosistema digital, Occhiato fue contundente: “No tengo nada que hablar. Quedó ahí”. El conductor de La Voz Argentina desestimó cualquier posibilidad de reconciliación o diálogo privado, dejando en claro que no le interesan los conflictos ni las polémicas: “Los palitos, los bots y todo eso, no tengo nada que hablar”.