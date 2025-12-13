Nico Occhiato le respondió a Luis Ventura y defendió su postura sobre los votos pagos en los Martín Fierro de Streaming

El conductor Nico Occhiato volvió a referirse al debate generado por su postura frente al sistema de votación paga de APTRA y dejó en claro su desinterés por las críticas televisivas, luego de asegurar que no considera necesario que la comunidad de su streaming gaste dinero para votar en los Premios Martín Fierro de Streaming. En ese marco, respondió con ironía a los cuestionamientos de Luis Ventura, presidente de la entidad.

El cruce comenzó cuando Occhiato publicó un mensaje dirigido a la audiencia de su canal: “Che, de nuestra parte no hay necesidad de que gasten plata en votarnos para ningún premio, el amor de la comunidad nos lo demuestran todos los días acompañándonos y eligiéndonos”, expresó.

Nico Occhiatto y su opinión sobre Luis Ventura

Las declaraciones no fueron bien recibidas por Ventura, quien lo calificó de “hipócrita” y cuestionó su pasado en la televisión abierta. “Se cansó de facturar en La Voz con gente que llamaba y facturaba, porque no se acordaba de eso. Cuando él se presenta, lo primero que hace es arancelar y facturar. ¿Por qué no va gratis, ya que es tan generoso?”, lanzó el dirigente.

Más tarde, en declaraciones televisivas, Occhiato respondió y aclaró su postura: “Sólo le dije a nuestra comunidad que no era necesario que paguen un voto para demostrar que era la mejor comunidad, eso nos lo demuestran todos los días cuando nos eligen”.

Respecto a la comparación que hizo Ventura con el reality que condujo en Telefe, el presentador fue tajante: “No tiene nada que ver un reality en donde la gente elige a un ganador, con esto que es la mejor comunidad. Esto no tiene nada que ver. Lo escuché a Ventura y me cagué de risa porque es un personaje”.

Occhiato también remarcó que su postura es compartida dentro del universo del streaming: “Estamos todos alineados. Escuché a todos los canales de stream y creo que yo fui el más leve con lo que dije. Sólo le pedí a nuestra comunidad que no gaste un peso en eso y nada más. Los que se expresaron después fueron mucho más picantes que yo”.

En relación con su vínculo con Telefe, aclaró que no hubo repercusiones internas: “No me escribió nadie del canal ni hablé con gente de Telefe al respecto. Tengo una reunión la semana que viene y nadie me dijo nada”.

Por último, el conductor se refirió sin filtro a las críticas y apoyos provenientes de la televisión: “Me chupa un huevo. Estoy en la mía, no pasa nada”. Y confirmó que asistirá a la entrega de los premios, al considerar que “esa es la forma que tenemos todos de colaborar”.