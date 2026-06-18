El mensaje privado que Lionel Messi le envió a Ángel de Brito: qué le dijo

Lionel Messi volvió a ser noticia fuera de las canchas por una revelación inesperada. En medio de la repercusión que generó su emotivo debut en el Mundial 2026, Ángel de Brito contó que mantuvo una conversación privada con el capitán de la Selección Argentina y reveló un detalle desconocido sobre Antonela Roccuzzo.

El conductor compartió la anécdota durante una emisión de Bondi Live, donde recordó que fue el propio futbolista quien se comunicó con él a través de Instagram. Según relató, el intercambio surgió luego de que un seguidor le sugiriera que intentara conseguir una entrevista con la pareja.

Qué le escribió Messi a Ángel de Brito

Durante el programa, De Brito explicó que se encontraba en Miami cuando se produjo el contacto con el astro argentino. Aunque aclaró que no quiso molestarlo personalmente, sí intercambiaron algunos mensajes.

“Lo amamos a Leo Messi, estuve hablando con él ahora que estuve en Miami, pero no lo quise ir a molestar. Algunos mensajitos, nada más. En realidad, no le escribí, me escribió él”, contó el periodista.

La revelación sorprendió a sus compañeras de panel. Incluso Mariana Brey reaccionó con humor y le comentó que era “el hombre envidia no de Argentina, del mundo”.

La confesión sobre Antonela Roccuzzo

Según relató el conductor, durante la charla aprovechó para consultarle a Messi sobre la posibilidad de realizar una entrevista junto a Antonela Roccuzzo. Fue entonces cuando recibió una respuesta tan simple como contundente.

“Hice un ‘Ángel responde’ y alguien me pedía: ‘Ya que estás ahí, andá a hacer una foto con Messi, hacé una nota con Antonela’. Y me escribió Leo y me dice: ‘No, ella no quiere saber nada. La llaman de todos lados y no quiere hablar’”, recordó De Brito.

La respuesta confirma algo que suele destacar el entorno de la empresaria rosarina: pese a su enorme popularidad y a los millones de seguidores que acumula en redes sociales, mantiene un perfil extremadamente reservado cuando se trata de brindar entrevistas o hablar públicamente de su vida privada.

El costado más íntimo de la familia Messi

Tras compartir la respuesta del capitán argentino, Ángel de Brito contó cuál fue su reacción.

“Le dije: ‘Decile que la queremos escuchar, no sabemos nada de qué piensa esa mujer’”, comentó entre risas.

La revelación llegó pocos días después de que Messi emocionara al mundo durante el debut de Argentina en el Mundial 2026. Luego del partido, el delantero explicó que las lágrimas que se lo vio derramar tras convertir uno de sus goles estaban vinculadas a una situación personal y familiar, aunque prefirió no brindar mayores detalles.

Una vez más, el campeón del mundo dejó en claro que, más allá de su exposición global, hay aspectos de su vida y de la de Antonela que elige mantener lejos de los flashes.