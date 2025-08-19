Nico Vázquez habló tras las declaraciones de Gimena Accardi sobre su infidelidad: “Miami fue un antes y un después”

Después de que Gimena Accardi confirmara públicamente su infidelidad, su expareja y compañero de 18 años, Nico Vázquez, rompió el silencio y habló ante los medios. Emocionado, nervioso y con la voz entrecortada, el actor agradeció la presencia de la prensa, aunque admitió que le resultaba “muy vergonzoso” enfrentar la situación.

Qué dijo Nico Vázquez sobre las declaraciones de Gimena Accardi admitiendo su infidelidad

“Es obvio y de público conocimiento lo que estamos viviendo. Hoy Gime eligió dar su versión, y la realidad es esa: lo que dijo ella fue lo que pasó”, comenzó diciendo Vázquez, quien remarcó que, pese al dolor, sigue considerando a Accardi como parte fundamental de su vida: “Para mí sigue siendo una persona muy importante y lo va a ser siempre. Somos familia”.

El actor detalló que incluso ese mismo mediodía había estado con ella en la casa que compartían: “Me fui a ver cómo estaba porque fue una mañana muy movida para todos. No quiero entrar en detalles, me parece delicado, pero lo que dijo es lo que sucedió. Me apena mucho cómo esto termina embarrando una historia tan linda”.

Vázquez recordó los 18 años de relación, desde que ella tenía 22 y él 29, y señaló que crecieron juntos como pareja y como profesionales: “No éramos perfectos, como muchos creían. Nos pasaban las mismas cosas que a cualquiera, incluso algunas más difíciles, pero siempre tratamos de enfrentarlas con amor”.

¿Qué dijo de la crisis que venía teniendo la pareja?

Con respecto a la crisis, admitió que venían mal “hace mucho tiempo” y que intentaron sostener la relación, aunque ya no había marcha atrás: “Hoy no nos amamos como pareja y empezamos a entender que debíamos separarnos. Son cosas que suceden y nadie está exento”.

Sobre lo que significó Miami (cuando se salvaron del derrumbe del edificio donde se alojaban) en su vínculo, fue contundente: “Para mí fue un antes y un después. Sentí que ahí, en vez de que crezca el amor, lo sostuvimos. Y cuando pasa eso, el desgaste es inevitable”.

Finalmente, Vázquez aseguró que el divorcio ya es una decisión tomada y que no habrá vuelta atrás: “Nos estamos divorciando, siento que es lo más sano. Pasaron cosas muy fuertes, pero lo que nos define no es este final, sino 18 años de amor, de familia, de estar juntos en todo. La voy a querer siempre, aunque ya no como pareja”.