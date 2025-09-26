Nicolás Cabré dio detalles de su boda con Rocío Pardo: «Una felicidad que no conocía»
El actor reveló que está viviendo el mejor momento de su vida.
Nicolás Cabré se casará en diciembre con la bailarina y actriz Rocío Pardo y dio detalles de la celebración durante una entrevista con Mario Pergolini en el programa «Otro Día Perdido».
Nicolás Cabré reveló detalles de su boda con Rocío Pardo
“Estoy viviendo un momento hermoso de mi vida. Estoy viviendo una felicidad que no conocía”, reveló el actor, emocionado por su casamiento con Rocío Pardo.
El actor afirmó que vive “con tranquilidad, con una relación absolutamente sana, con una persona que somos amigos, amantes, somos todo”.
Si bien no lo mencionó, su vínculo con su ex, la China Suárez, también es bueno. Cabré aceptó la decisión de su hija Rufina, de acompañar a su madre a Turquía e ir al colegio en Estambul.
Sobre su casamiento, será sencillo, pero un poco más grande de lo que habían pensado en un primer momento: “Arrancamos diciendo: ‘No, hagamos un asado familiar y se te va agrandando’. Igual la idea es tranquila, los dos somos muy tranquilos. Es atardecer y noche”.
Cabré se casará en Córdoba y pasará en esa provincia toda la temporada de verano ya que encabezará una obra con Mariano Martínez, varios años después del éxito de «Son Amores», que hicieron en televisión. “¿Cuando estrenemos vamos a estar casados? Sí, vamos a estamos casados”, aseguró.
Comentarios