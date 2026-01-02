Nicolás González, el futbolista de la Selección Argentina y del Atlético Madrid presentó a su nueva pareja luego de que hace algunos meses se separó de la modelo Paloma Silberberg. El mediocampista que aspira con jugar el Mundial 2026 recibió la llegada del Año Nuevo en Madrid, pero no lo hizo solo. Esta vez, lo acompañó su nueva pareja, la influencer Ludmila Isabella.

Nicolás González confirmó su nuevo romance: es la ex de otro reconocido futbolista

El futbolista y la modelo se mostraron muy enamorados en sus redes sociales. Ambos vestidos de gala, a pesar del frío invierno europeo, listos para celebrar Año Nuevo con una lujosa cena.

La modelo de 28 años compartió una serie de imágenes y videos en su perfil de Instagram junto al jugador de la Selección Argentina.

Para la ocasión, ella se puso un vestido de encaje rojo transparente con ropa interior debajo haciendo juego, mientras que él fue por un look más abrigado de traje negro.

Al momento de celebrar el comienzo del 2026, Ludmila se puso una máscara de brillos y se filmó comiendo las tradicionales uvas de las 12 de la noche para pedir e intencionar deseos en este nuevo año.

La mujer también publicó fotos de ella junto a su novio y en todas se los ve muy apasionados, abrazados o dándose besos.

Cabe recordar que el jugador del Atlético de Madrid se separó hace casi cinco meses de Paloma Silberberg, tras tres años de relación, y en medio de fuertes rumores de infidelidad.

En este tiempo también fue visto a los besos con una reconocida influencer catalana, llamada Claudia Martínez, que le habría sido infiel a su pareja con el futbolista argentino.

Pero esa relación no prosperó y González finalmente presentó a Isabella como su nueva novia.