Nicole Neumann estalló después de que filtraran una foto suya en una panchería: “Muy mala leche”

Nicole Neumann reaccionó con dureza luego de que se difundiera en redes sociales una fotografía suya dentro de un local de comidas rápidas. La imagen fue compartida por Pochi de Gossipeame en Instagram y generó comentarios sobre la supuesta presencia de la modelo en una panchería.

Ante la repercusión, Nicole realizó un extenso descargo en sus redes sociales y cuestionó a la persona que, según aseguró, tomó la fotografía sin su consentimiento.

Qué dijo Nicole Neumann sobre la foto

“Hola, vengo a hablarle a un proyecto de señor y para que todos sus amigos, allegados y familia se enteren de lo desagradable de las actitudes de este proyecto de señor que subió esta foto mía a mis espaldas sin mi consentimiento”, comenzó diciendo la modelo.

Luego explicó el motivo por el que había asistido al lugar: “Yo fui a un almuerzo a llevar a mi hija y una amiga que quisieron ir a un lugar específico. Accedí para darles el gusto”.

Según contó, incluso había hecho un comentario sobre la posibilidad de que alguien la fotografiara allí: “De hecho, hice la broma de ‘lo único que me falta es que me saquen una foto dentro de una panchería’”.

La modelo apuntó contra quien tomó la fotografía

Nicole aseguró que sabe quién fue la persona que tomó la imagen porque, según relató, realizó un comentario cuando ella ingresó al establecimiento.

“No tuviste ni la decencia ni el coraje de mirarme de frente y seguir con el tema. Pasaste de largo porque te miré”, reclamó.

Y agregó: “Sos tan nefasto de sacarme una foto a mis espaldas, sin mi consentimiento, estando comiendo en un día normal, una tarde normal, con mi hija, relajada, fuera de lo laboral. Me parece una invasión total a mi espacio personal y a mi privacidad”.

La modelo también cuestionó la imagen que se difundió: “Me sacás una foto espantosa. O sea… Doble mala leche”.

Nicole Neumann aclaró qué comió

Uno de los puntos que buscó aclarar Nicole estuvo relacionado con su alimentación. Frente a las versiones que circularon a partir de la fotografía, explicó que había consumido nachos o totopos y remarcó que es vegetariana.

“Claramente no como animales muertos”, afirmó.

La modelo sostuvo que su decisión de llevar una alimentación vegetariana no responde a una postura adoptada para las cámaras, sino que es una elección que mantiene desde hace tiempo por convicción.

El fuerte cierre de su descargo

Nicole continuó cuestionando a quien difundió la imagen y sostuvo que se trató de una invasión a su privacidad.

“¿En serio? ¿Mandar esa foto? ¿Esa foto de m…? ¿Sacarme una foto a mis espaldas y sin mi consentimiento?”, expresó.

Finalmente, cerró su descargo con una particular frase dirigida a la persona que, según su versión, tomó la fotografía: “Ah, te voy a poner en mis meditaciones y en mis respiraciones para mandarte luz”.