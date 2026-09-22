Nicole Neumann renovó el total denim: camisa bordada, mini short y sandalias joya

La versatilidad de la mezclilla continúa ampliando su radio de influencia de cara al inicio de las altas temperaturas, consolidándose como una de las elecciones predilectas en el diseño urbano. Distanciada de los cortes invernales pesados o las estructuras sastreras convencionales, la modelo y conductora Nicole Neumann volvió a marcar la agenda de estilo al compartir una propuesta en total denim que actualiza el uso del jean integral.

A través de sus canales oficiales, Nicole Neumann, referente de tendencias, exhibió un conjunto de dos piezas en celeste lavado que equilibra la impronta artesanal de la tapicería y los bordados con la sofisticación nocturna del calzado con brillo.

Camisa bordada y mini short: la estructura del total denim de Nicole Neumann

La base del estilismo, presentado por Nicole Neumann, se apoyó en un conjunto de dos piezas, confeccionado en denim liviano de lavado celeste claro.

El look total denim de Nicole Neumann.-

La prenda superior consistió en una camisa bordada de silueta oversize y corte camisero tradicional, cuyo mayor atractivo visual se ubicó en la espalda: un imponente medallón ornamental bordado en relieve con hilo claro de inspiración barroca, acompañado por guardas decorativas a lo largo de las costuras y hombros.

Para la parte inferior, la modelo coordinó un mini short de tiro medio en el mismo tejido vaquero. La prenda incorporó guardas bordadas en los laterales y el ruedo, delimitando la cintura con un cinturón de cuero negro con hebilla metálica sobre una remera básica blanca de escote en V.

El look total denim de Nicole Neumann.-

Sandalias joya y accesorios urbanos: las claves del look de Nicole Neumann

El contrapunto estilístico, que elevó el conjunto de Nicole Neumann hacia un registro glamoroso, se concentró en los accesorios.

El look total denim de Nicole Neumann.-

En lugar de zapatillas o calzado chato, la modelo sumó unas sandalias joya destalonadas (mules) de taco fino, estructuradas con dos tiras finas cubiertas de microstrass que aportaron destellos plateados a la base rústica del jean.

El estilismo urbano se completó con gafas de sol oscuras de formato pantalla (shield), un collar fino dorado superpuesto en el escote y un recogido descontracturado con mechones sueltos sobre el rostro, ratificando la vigencia del denim intervenido como recurso clave para estilismos diurnos y de cóctel.