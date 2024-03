Nicole Neumann habló de su embarazo: «No estoy con antojos»

Nicole Neumann contó cómo lleva su embarazo. La modelo, casada recientemente con Manu Urcera, atraviesa actualmente el sexto mes de gestación.

“¿Estás con antojos? ¿Estás durmiendo bien?», le preguntó un cronista de LAM. “La estoy llevando súper bien, por suerte. Sí, dormir más o menos, porque me levanto mucho al baño”, respondió Nicole.

Respecto de los antojos, Nicole aclaró que le sucede lo mismo que con sus anteriores embarazos: “¿Antojos? No, la verdad que no. No estoy con antojos pero nunca fui muy antojera”.

En la breve charla con el programa de América TV, Nicole Neumann dio pistas del nombre que va a llevar el bebé. “Estamos entre dos o tres, ahí terminando de definir”.

“Fuimos tirando nombres entre los dos. Yo le dije elegilo vos, porque es su primer hijo, es varón, entonces me parecía lindo que lo elija él. No va a ser polémico ni clásico, tampoco es tan exótico. No quiere decir algo esotérico ni raro”, aclaró la modelo, respecto del nombre del bebé que espera junto a Manu Urcera.

Mica Viciconte y el supuesto maltrato de Manu Urcera a Indiana Cubero

Mica Viciconte fue consultada por la delicada versión que sostiene que Manu Urcera habría maltratado a Indiana Cubero. «¿Fabián está tranquilo con la otra parte, con Manu Urcera?», le preguntó un cronista de Intrusos a Mica, ante las versiones que circulan. «No tengo idea. Acá los únicos responsables son el padre y la madre«, respondió la modelo.

«¿Hubo un caso de maltrato contra Indiana?», insistió el notero. «No tengo idea, no me voy a meter en eso«, advirtió Mica.

Pese a la respuesta, la pareja de Poroto se mostró tajante. Dijo que el marido de Nicole tiene que defenderse si el episodio nunca ocurrió. «Es algo que tiene que decir él, él tiene salir a aclarar la situación. Es muy simple. ‘No, no dije nada’ o ‘sí, yo dije’», cerró.