Nicole Neumann reaccionó tajante, luego de que Lola Bezerra se reconociera como amante de Manu Urcera

Lola Bezerra se reconoció como amante de Manu Urcera y estalló la polémica con Nicole Neumann. La modelo, que atraviesa sus últimos días de embarazo, utilizó sus redes sociales para dejar un contundente mensaje al respecto.

«Al tonto se le reconoce por su habla y al sabio por su silencio«, señaló la imagen compartida por Nicole en su cuenta de Instagram. La cita es atribuida a Pitágoras. Si bien no dio nombres, el mensaje puede interpretarse como una advertencia contra Lola por los dichos que tuvo sobre el piloto de TC.

En las últimas horas, Lola Bezerra se reconoció a sí misma como amante de Manu Urcera. En diálogo con Mitre Live, la modelo dijo: “Salí con Urcera y sé que hablar de este tema me genera problemas. Me alegra un montón que se haya casado y que va a nacer el hijo. En su momento conté que él me mandaba al gimnasio y él se lo tomó como violencia de género y yo nunca dije eso de él”.

La tremenda historia de Nicole Neumann en redes sociales.

Nicole Neumann redecoró su hogar antes del nacimiento de su hijo Cruz

Nicole Neumann atraviesa los últimos días de embarazo, previo al nacimiento de su hijo Cruz Urcera. En ese contexto, la modelo decidió sumar distintos elementos decorativos a su casa para que el hogar luzca más acogedor. Así, Nicole mostró en su redes sociales los objetos que eligió para recibir a su nuevo hijo.

La esposa de Manu Urcera mostró un video en el que se destaca una alfombra para la entrada de su casa, manteles con diseños de mandalas, platos, portarretratos y distintos elementos para iluminar los espacios exteriores.

“Dándole amor a mi casa, que es el lugar de reuniones familiares y con amigos siempre. Y donde sospecho, pasaré muuucho tiempo adentro este invierno”, escribió la modelo junto a un emoji de un pollito, en alusión de su hijo.