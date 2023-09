Nicole Neumann se casa con Manu Urcera: Cuántos maridos tuvo la modelo

Nicole Neumann se casará con Manu Urcera el próximo 8 de diciembre, en Exaltación de la Cruz – Buenos Aires – en lo que se estima será la boda del año. Se espera que asistan más de 300 invitados, mientras que la novia anticipó que presentará varios cambios de vestuario durante el evento.

El casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera genera mucha expectativa a su alrededor, pero cabe recordar que este no es el primer matrimonio de la modelo. Sin embargo, sí será el incial del piloto de Río Negro.

Es que Nicole Neumann, antes de conocer a Manu Urcera, mantuvo un matrimonio de varios años con Fabián Cubero, con quien se casó en 2008. La modelo y el exfutbolista se unieron en matrimonio en secreto en Cabo San Lucas, una paradisíaca playa de México, que se conoció unos días después.

Junto a Fabián Cubero, Nicole Neumann es madre de Indiana, Allegra y Sienna, las hijas del matrimonio que, finalmente, se terminó en mayo de 2017.

Pero Nicole Neumann ya había tenido un casamiento previo, antes de conocer a Fabián Cubero. Es que la blonda había apostado al amor con Nacho Herrero, con quien se conoció en 2003 y decidió pasar por el altar en 2005.

Nicole Neumann y el músico, quien fue denunciado por violencia de género por su actual expareja y madre de su hija, celebraron su casamiento en La Candelaria. Sin embargo, el romance no duró mucho: ambos se separaron nueve meses después de haber dicho «sí, quiero».

Nicole Neumann negó haber iniciado la guerra de las modelos y apuntó contra Julieta Prandi

Días atrás, Nicole Neumann se refirió a la vieja pelea de modelos como un asunto del pasado que no quiere volver a reflotar. “¡Otra vez! La vida se mueve, todo se renueva. Me interesa cero entrar en eso de nuevo. La que necesite salir con temas vintage, allá ella”, dijo.

Respecto a los codazos en las pasarelas, Nicole Neumann confesó: “Nos pasó a todos y muchas hacían cosas para que les pase, así que no está bueno que nadie se la juegue de santa. Además éramos chicas, así que ni idea”, expresó al respecto.

La modelo también fue consultada por su distanciamiento de Julieta Prandi, a lo que respondió: “A mí lo que no me gusta es la gente que dice una cosa y hace otra. ¿Viste? Esa gente que tiene cara y va según le da el viento no me agrada, porque yo sé que si son así con otras personas también pueden ser así conmigo. Entonces, yo de la gente así me retiro”.

Y agregó, sin mencionar a sus antiguas compañeras: “En el ambiente se sabe quién actuaba de buena manera, como buena compañera, y quién no. Yo no voy a hablar de nadie porque no quiero revivir un nombre y que, después, alguien se cuelgue de mí. Por eso no hablo de nadie. No me interesa. Estoy trabajando y me voy a casar, son cosas que me ponen feliz. El resto, besito”.