El estremecedor relato del sobreviviente del accidente en el que murieron Gaspi y Oliver Tree: «Les debo mi vida»

El cantante estadounidense murió en un accidente en helicóptero en Río de Janeiro, junto al comediante y youtuber argentino Gaspi (Foto: Instagram)

El productor y DJ brasileño Victor Wao reveló una desición que cambió el rumbo de su vida. En sus redes oficiales mencionó que debía viajar en uno de los helicópteros que colisionaron el domingo en Río de Janeiro, pero decidió no hacerlo instantes antes del despegue.

Entre las víctimas se encontraban el creador de contenido argentino Gaspar “Gaspi” Prim Díaz, el director audiovisual Lucas Vignale, el músico estadounidense Oliver Tree, el productor brasileño Lucas Frota y los dos pilotos de las aeronaves.

Según contó en su perfil de instagram, el productor musical Lucas Frota, una de las víctimas fatales, le consiguió un automóvil para trasladarse porque Wao tenía miedo de volar en helicóptero.

El choque entre dos helicópteros ocurrió en la zona de Recreio dos Bandeirantes, al oeste de Río de Janeiro. Los hechos siguen en investigación para determinar las causas del impacto.

El productor que no viajó en el helicóptero compartió su mensaje a Lucas Frota y las víctimas del accidente

Tras conocerse la tragedia, Wao publicó un mensaje de despedida dedicado a su amigo. “Era para que yo estuviera junto a ustedes en ese helicóptero y en el último segundo no fui”, escribió. También mencionó: “Ahora debo mi vida a ti, hermano. No sé qué hacer en este momento. Te amo mucho. Nunca te olvidaré”.

Wao asistió al velatorio de Lucas Frota y colocó sobre el ataúd una remera negra con la frase “I Just Wanna Make You Dance”. Allí recordó a su amigo como “luz pura” y aseguró que nunca será olvidado.

El mensaje de despedida del productor musical al músico (Foto: instagram)

Las autoridades brasileñas continúan investigando las causas del accidente. El caso generó gran conmoción tanto en Brasil como en Argentina, especialmente por la muerte de Gaspi, una de las figuras más populares del streaming y el humor digital en el país.