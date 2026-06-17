Dos amigos de Gaspi viajaron a Brasil para repatriar su cuerpo: la familia denunció estafas para recaudar fondos del viaje

El reconocido youtuber y comediante Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como «Gaspi«,murió tras el accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro. En medio de los trámites para trasladar sus restos al país, su familia debió salir a desmentir versiones que circulaban en redes sociales sobre una supuesta colecta solidaria.

Al momento del accidente, Gaspi tenía 23 años, el lugar también estaba el cantante estadounidense Oliver Tree, el director audiovisual argentino Lucas Vignale, el productor musical brasileño Lucas Frota y los dos pilotos: Alexandre Souza y Charles Marsillac.

La noticia de su muerte generó una fuerte conmoción en el mundo del streaming y las redes sociales, donde miles de seguidores expresaron mensajes de despedida y apoyo a sus seres queridos.

El proceso de repatriación comenzó luego de que las autoridades brasileñas avanzaran con los procedimientos judiciales y administrativos necesarios para liberar el cuerpo. Según trascendió, amigos cercanos y personas del entorno de Gaspi viajaron a Brasil para acompañar las gestiones y colaborar con la familia.

Sin embargo, junto con las muestras de afecto, comenzaron a aparecer publicaciones que promovían supuestas campañas de recaudación para afrontar los costos del traslado desde Brasil, situación que motivó la reacción de la familia.

Dos amigos de Gaspi viajaron a Brasil para repatriar su cuerpo: el proceso del traslado

De acuerdo con la información de las autoridades vinculadas al caso, la liberación de los restos dependía de los tiempos establecidos por la Policía de Brasil, que debía completar las pericias correspondientes tras el accidente.

Una vez cumplida esa etapa, la responsabilidad del traslado quedó en manos de los familiares, quienes debieron coordinar la logística necesaria para el regreso del cuerpo a la Argentina. El consulado argentino puede brindar asistencia y asesoramiento, aunque no interviene directamente en el procedimiento.

Diversas estimaciones indicaban que el trámite podría demorar entre una semana y diez días debido a requisitos administrativos y sanitarios exigidos para una repatriación internacional.

En las últimas horas, allegados de Gaspi confirmaron que el proceso ya está en marcha y que los costos necesarios para concretar el regreso de sus restos al país fueron cubiertos gracias a aportes privados y ayuda de personas cercanas.

La familia de Gaspi denunció estafas para recaudar fondos del viaje

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la familia aclaró que no existe ninguna colecta oficial destinada a reunir fondos para la repatriación del influencer.

Los familiares señalaron que cualquier campaña, pedido de dinero o recaudación que circule utilizando el nombre de Gaspi es falsa y constituye una estafa. Además, pidieron a sus seguidores no realizar aportes económicos a esas iniciativas.

Finalmente, agradecieron el acompañamiento recibido desde que se conoció la tragedia y remarcaron que la mejor forma de honrar la memoria del joven creador de contenidos es mantener vivo su recuerdo, sin caer en maniobras que buscan aprovecharse del dolor de sus seres queridos.

Con información de Clarín y Crónica