Después de 13 años de espera, Grand Theft Auto VI (GTA VI) finalmente llegó al mercado este jueves 19 de noviembre de 2026. El lanzamiento de la nueva entrega de Rockstar Games marca uno de los acontecimientos más importantes de la industria de los videojuegos y vuelve a poner en primer plano a una franquicia que transformó para siempre el entretenimiento digital.

Con millones de seguidores alrededor del mundo, Grand Theft Auto se convirtió en mucho más que un videojuego de acción. Su propuesta de mundos abiertos, libertad de movimiento, historias criminales y sátira social lo posicionó como uno de los productos culturales más influyentes de las últimas décadas.

Según confirmó Rockstar Games, GTA VI ya está disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. El lanzamiento también fue destacado por la agencia Associated Press, que repasó el impacto comercial y cultural de una saga que acumula más de 470 millones de copias vendidas.

Cómo nació Grand Theft Auto, el videojuego que cambió la industria

La historia de Grand Theft Auto comenzó en 1997, cuando el estudio escocés DMA Design, que posteriormente se transformaría en Rockstar North, lanzó el primer título de la franquicia.

A diferencia de otros videojuegos de la época, GTA proponía una experiencia centrada en la libertad del jugador dentro de una ciudad ficticia.

En lugar de seguir únicamente un recorrido lineal, los usuarios podían conducir vehículos, explorar escenarios urbanos y participar en distintas misiones.

La posibilidad de recorrer libremente una ciudad y decidir cómo interactuar con ella se convirtió en una de las principales características de la saga.

Con el paso de los años, la propuesta evolucionó hasta transformarse en un universo cada vez más complejo, con historias cinematográficas, personajes reconocibles y escenarios inspirados en ciudades estadounidenses.

De GTA III a San Andreas: los juegos que marcaron generaciones

Uno de los grandes saltos de la franquicia llegó en 2001 con el lanzamiento de Grand Theft Auto III, que incorporó un mundo tridimensional y cambió la manera de experimentar los videojuegos de acción.

La ciudad de Liberty City se convirtió en un escenario que los jugadores podían explorar con una libertad poco habitual para ese momento.

Un año después apareció GTA: Vice City, inspirado en el Miami de los años 80, con una estética marcada por las luces de neón, la música y el ambiente criminal.

En 2004 llegó GTA: San Andreas, uno de los títulos más recordados de la franquicia.

Su protagonista, Carl Johnson, conocido como CJ, protagonizó una historia que combinaba conflictos familiares, pandillas y una extensa variedad de actividades.

El juego permitió explorar distintas ciudades y zonas rurales, ampliando las posibilidades de interacción con el entorno.

GTA V: el fenómeno que mantuvo viva la franquicia durante 13 años

En septiembre de 2013, Rockstar Games lanzó Grand Theft Auto V, protagonizado por Michael De Santa, Franklin Clinton y Trevor Philips.

La posibilidad de alternar entre tres personajes principales fue una de sus innovaciones más importantes.

Además, el juego presentó una versión ficticia de Los Ángeles, llamada Los Santos, con un enorme escenario abierto y múltiples actividades.

Su éxito comercial fue extraordinario.

Según cifras difundidas por Associated Press, GTA V superó los 230 millones de copias vendidas, consolidándose como uno de los videojuegos más exitosos de todos los tiempos.

A ese fenómeno se sumó GTA Online, su modalidad multijugador, que permitió a millones de usuarios continuar explorando el universo del juego durante años.

Esta combinación de historia, libertad y experiencias compartidas ayudó a mantener vigente a la franquicia mientras crecía la expectativa por una nueva entrega.

GTA VI: qué cambia en el nuevo Grand Theft Auto

La sexta entrega propone regresar a Vice City, la ciudad ficticia inspirada en Miami, pero con una ambientación contemporánea y un nivel de detalle mucho mayor.

La historia se desarrolla en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida.

Por primera vez en una entrega principal de la saga, una mujer ocupa un papel central como protagonista jugable junto a otro personaje.

Se trata de Lucia Caminos y Jason Duval, una pareja que queda involucrada en una conspiración criminal después de que un golpe aparentemente sencillo salga mal.

La relación entre ambos y las decisiones que toman forman parte de la experiencia narrativa.

Rockstar también apostó por escenarios más extensos, nuevas posibilidades de exploración y una representación más detallada de la vida urbana.

El objetivo es ofrecer un mundo que reaccione de manera más compleja a las acciones de los jugadores.

En qué consolas se puede jugar GTA VI

Grand Theft Auto VI se lanzó oficialmente el 19 de noviembre de 2026 y está disponible para:

PlayStation 5.

Xbox Series X.

Xbox Series S.

Rockstar Games habilitó la precarga digital antes del estreno para que los jugadores pudieran descargar los archivos necesarios.

La compañía informó que la instalación podía requerir hasta 212 GB de almacenamiento, dependiendo de la consola.

Por el momento, la disponibilidad oficial anunciada corresponde a las consolas mencionadas.

Por qué Grand Theft Auto se convirtió en un fenómeno mundial

El éxito de GTA no se explica únicamente por sus ventas.

Desde sus primeras entregas, la franquicia consiguió combinar elementos que pocas producciones ofrecían en una misma experiencia: libertad de exploración, acción, humor, música, narrativa cinematográfica y una mirada satírica sobre la sociedad estadounidense.

Sus ciudades ficticias funcionan como representaciones exageradas de lugares reales, mientras que sus personajes suelen reflejar distintas tensiones sociales.

La música también ocupa un lugar fundamental. Las emisoras de radio que acompañan los recorridos en vehículos se convirtieron en una de las marcas registradas de la saga.

A lo largo de casi tres décadas, Grand Theft Auto también generó controversias por sus contenidos violentos y temáticas para adultos.

Sin embargo, esas discusiones no impidieron que se consolidara como una de las franquicias más reconocidas de la cultura popular.

Con más de 470 millones de copias vendidas en toda su historia, Grand Theft Auto llega a su sexta entrega convertido en uno de los mayores fenómenos del entretenimiento mundial.

El lanzamiento de GTA VI abre ahora una nueva etapa para una saga que, desde 1997, redefinió las posibilidades de los videojuegos de mundo abierto.