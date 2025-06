Gran Hermano: ¿Cómo fue la salida de Tato de la casa tras ser el nuevo ganador?

Este martes finalizó una nueva edición de Gran Hermano. Santiago «Tato» Algorta se coronó como el nuevo campeón, al obtener el 62,8% de los votos del público. Con una emotiva despedida, el uruguayo se despidió de la casa y apagó las luces. Conocé acá qué fue lo qué dijo y cómo será el último programa del reality show.

Gran Hermano: Santiago «Tato» Algorta es el nuevo campeón

Santiago «Tato» Algorta se coronó campeón de la edición 2024-2025 de Gran Hermano. El uruguayo obtuvo el 62,8% de los votos y venció a Ulises Apóstolo, que llegó a un 37,2%. Por su parte, Luz Tito fue la mujer mejor posicionada, al lograr el tercer puesto en el reality show.

El premio mayor de Gran Hermano incluye una suma de dinero en efectivo que originalmente era de 70 millones de pesos, pero que gracias a los intereses generados por su inversión actualmente supera los 84 millones de pesos. Además del impactante monto económico, el vencedor se llevará una casa prefabricada de Viviendas Roca, una moto Motomel Skua 150 y un año de cerveza gratis.

Gran Hermano: ¿Cómo fue la salida de Tato de la casa tras ser el nuevo campeón?

Después de la salida de Ulises, Tato estuvo acostado en el sillón y recorrió los diferentes sectores de la casa, buscando tranquilidad luego de anunciarse que había ganado el reality show. Más adelante, el uruguayo recibió las felicitaciones de Gran Hermano y Tato charló algunos minutos con él.

¡El ganador se despide a lo grande! 🏆

Tato dejó su huella en una edición inolvidable, cerrando el juego con mucha emoción ✨



¡El ganador se despide a lo grande! Tato dejó su huella en una edición inolvidable, cerrando el juego con mucha emoción

Luego, el ganador se ubicó al lado de la puerta de salida y apagó las luces de la casa de Gran Hermano, en la que estuvo por más de seis meses. Antes de salir, Tato se despidió con unas emotivas palabras: «Gracias Big, no me quiero ir de acá. Me muero de ganas de ser muy feliz. Los quiero mucho. Gracias por cuidarme. Soy muy feliz”, dijo.

Luego, le dedicó unas palabras al público y a sus seguidores: «Gente, vayan por lo que sueñan, vayan por lo que quieren. Sean muy felices. Y hagan, que ahí está la felicidad», reafirmó. Continuó diciendo: «Y cáguense en la opinión de los demás. Mientras que no le hagan mal a nadie, cáguense en la opinión de los demás y sean ustedes, fieles a sí mismos«, cerró.

Su últimas palabras dentro de la casa fueron: «Gracias. Los quiero mucho. Chau, chau«, despidiéndose y cerrando la puerta de Gran Hermano por última vez.

Gran Hermano: ¿Cómo será el último programa de la edición 24-25?

Este jueves 26 de junio se transmitirá por la pantalla de Telefe, el último programa de Gran Hermano. A partir de las 22:30, Santiago del Moro y los analistas charlarán con los finalistas y con el campeón del reality show.

Con la participación de los exjugadores y la entrega de premios, la gala del jueves promete ser una noche emotiva y será la despedida de Gran Hermano, hasta el comienzo de la nueva edición «Gran Hermano: Generación Dorada«.