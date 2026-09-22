Donald Trump increpó a una periodista de CNN durante su llegada a la ONU: «No deberías estar acá»

El presidente de Estados Unidos Donald Trump cruzó a la cronista Kaitlan Collins de la cadena CNN durante su arribo a la Asamblea General de las Naciones Unidas. El cruce ocurrió en el marco del veto que la Casa Blanca impuso a esa cadena y otros medios de comunicación.

Durante el cruce al ingresar a la sede diplomática junto a Melania Trump, el mandatario le dijo a la cronista: «Estoy sorprendido de verte acá. No deberías estar acá. Dijiste que no ibas a cubrirme».

Las razones de la tensión entre Donald Trump y las cadenas de noticias en Nueva York

Tras la alusión del jefe de Estado, la reportera de la señal aclaró que contaban con la credencial emitida por el organismo internacional. Al respecto sostuvo que «estamos acá porque fuimos acreditados por la ONU, mientras somos bloqueados por la Casa Blanca para cubrir al Presidente».

En esa línea, la periodista desmintió las versiones del mandatario y remarcó: «Nunca dijimos que no íbamos a cubrir al Presidente, haremos lo mejor para cubrirlo este y cada día». También añadió que «seguiremos cubriendo al Presidente a pesar de sus esfuerzos por bloquear a CNN de acceder a los espacios de la Casa Blanca, que se está discutiendo en la Justicia».

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Las medidas restrictivas de la Casa Blanca alcanzaron a los canales CNN y MS NOW . Como respuesta, las cadenas Fox News, CBS, ABC y NBC suspendieron de forma conjunta las transmisiones bajo el sistema rotativo.

El comunicado del New York Times y la transmisión propia del Gobierno norteamericano

The New York Times también se alineó al reclamo mediante un comunicado firmado por su vocero Charlie Stadtlander. El representante de la firma periodística afirmó que «los estadounidenses merecen una prensa libre e independiente que cubra a su gobierno sin intimidación, así como una cobertura completa de los eventos de interés periodístico».

En paralelo, los medios afectados iniciaron un reclamo judicial conjunto por considerar violada la Primera Enmienda constitucional. Las empresas señalaron que las medidas atentan contra el libre ejercicio del periodismo independiente en las actividades del Ejecutivo.

Ante las medidas de la prensa, la administración norteamericana lanzó una plataforma propia de transmisión denominada Trump TV. El canal digital emite contenidos de la gestión y discursos de forma continuada durante las 24 horas.