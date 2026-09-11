Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: ¿cómo sigue la salud de la diva?

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei, donde evoluciona favorablemente del cuadro respiratorio que motivó su ingreso. Este viernes, las autoridades médicas difundieron un nuevo parte sobre la salud de la conductora, de 99 años, y brindaron detalles sobre cómo transita su recuperación.

El comunicado, firmado por la Dirección Médica de la institución ubicada en el barrio porteño de Palermo, confirmó que la diva de los almuerzos mantiene una evolución favorable y continúa con el tratamiento indicado por los profesionales.

Cómo sigue Mirtha Legrand: qué dice el nuevo parte médico

Según detallaron desde el Mater Dei, Mirtha continúa trabajando activamente con su kinesiólogo como parte del proceso de recuperación de la afección respiratoria.

Además, remarcaron que permanece conectada con sus actividades habituales y acompañada por sus seres queridos. “Está muy atenta a sus actividades personales, recibiendo visitas de amigos y familiares”, indicaron en el comunicado.

De esta manera, el nuevo informe lleva tranquilidad sobre su estado general, aunque por el momento continuará internada y no se informó una fecha para el alta médica.

El mensaje de Mirtha Legrand mientras continúa internada

En medio de la preocupación que generó su internación, la conductora también quiso transmitir un mensaje a quienes siguen de cerca su evolución.

A través del parte médico, Mirtha agradeció las numerosas muestras de afecto que recibió durante los últimos días. “Agradece a todos las muestras de cariño”, señalaron desde el sanatorio.

La conductora permanece acompañada por su familia y personas de su círculo cercano mientras continúa con las indicaciones de los profesionales que siguen su evolución.

Cuándo habrá un nuevo parte médico de Mirtha Legrand

Finalmente, el Sanatorio Mater Dei informó que solo difundirá un nuevo comunicado antes del lunes en caso de que se produzca alguna modificación en su estado de salud.

“Informaremos por este medio y, de no mediar cambios, el día lunes emitiremos un nuevo parte médico”, precisaron.

De esta manera, y mientras continúa su recuperación, Mirtha Legrand seguirá internada durante el fin de semana, salvo que los médicos determinen un cambio en la evolución o decidan otorgarle el alta.