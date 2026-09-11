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Tarot de hoy, viernes 11 de septiembre: la carta que anuncia un giro inesperado para los signos

La Rueda de la Fortuna domina el tarot de este viernes 11 de septiembre y anticipa cambios, oportunidades y decisiones. Qué carta acompaña a cada signo y cuál es su mensaje.

Redacción

Por Redacción

El tarot de este viernes 11 de septiembre llega con una energía marcada por los cambios, las decisiones y la necesidad de confiar en lo que comienza a moverse. La carta del día anticipa oportunidades inesperadas y un giro para quienes venían esperando una señal. Qué mensaje tiene para cada signo.

Carta del día: La Rueda de la Fortuna

La carta que domina la jornada es La Rueda de la Fortuna, uno de los arcanos mayores asociados con los ciclos, los cambios inesperados y las oportunidades que aparecen cuando una situación parecía estancada.

Su aparición marca un viernes en el que algo puede modificarse rápidamente. Una conversación, una propuesta, una noticia o incluso un encuentro inesperado podría cambiar los planes.

La clave será no intentar controlar todo. La Rueda recuerda que existen momentos para actuar y otros en los que conviene permitir que las circunstancias encuentren su propio rumbo.

Aries: El Carro

Es momento de avanzar. Una decisión que venías postergando empieza a aclararse y podrías recuperar el control de una situación. En el amor, evitá competir y escuchá más.

Clave del día: determinación.

Tauro: La Emperatriz

Una jornada favorable para el amor, los vínculos y los proyectos personales. Algo que comenzaste tiempo atrás puede empezar a mostrar resultados. También podría llegar una propuesta interesante.

Clave del día: crecimiento.

Géminis: Los Enamorados

El tarot señala una elección importante. Puede estar relacionada con una relación, el trabajo o una decisión personal. No elijas únicamente por conveniencia: preguntate qué querés realmente.

Clave del día: decisión.

Cáncer: La Luna

Las emociones estarán especialmente intensas. No todo es exactamente como parece, por lo que conviene esperar antes de sacar conclusiones. Prestá atención a tu intuición.

Clave del día: percepción.

Leo: El Sol

Una de las mejores cartas del tarot acompaña a Leo. Reconocimiento, buenas noticias y claridad aparecen durante la jornada. También favorece encuentros y reconciliaciones.

Clave del día: confianza.

Virgo: El Ermitaño

Necesitás bajar el ruido externo y pensar. Una respuesta importante puede aparecer cuando dejes de buscarla desesperadamente. En cuestiones económicas, evitá decisiones impulsivas.

Clave del día: reflexión.

Libra: La Justicia

Llegó el momento de ordenar una situación pendiente. Papeles, acuerdos, dinero o conversaciones importantes podrían ocupar el centro de la jornada. Lo que estaba desequilibrado comienza a acomodarse.

Clave del día: equilibrio.

Escorpio: La Muerte

No anuncia algo negativo: esta carta habla de un cierre necesario para que pueda comenzar una etapa diferente. Algo que ya cumplió su ciclo necesita quedar atrás.

Clave del día: transformación.

Sagitario: La Estrella

El tarot trae una señal de esperanza. Una preocupación comienza a perder fuerza y aparece una oportunidad para recuperar entusiasmo. Buen momento para proyectar a futuro.

Clave del día: renovación.

Capricornio: El Emperador

La jornada exige orden, límites y decisiones concretas. En el trabajo o el dinero, una postura firme puede ayudarte a conseguir lo que buscás.

Clave del día: seguridad.

Acuario: El Mago

Tenés las herramientas para iniciar algo diferente. Una idea, propuesta o conversación podría abrir una puerta inesperada. No esperes que otro dé el primer paso.

Clave del día: iniciativa.

Piscis: El Mundo

Una etapa comienza a completarse. El Mundo anuncia logros, respuestas y cierres favorables, especialmente en algo por lo que venís trabajando desde hace tiempo.

Clave del día: realización.

El mensaje del tarot para este viernes 11 de septiembre

La Rueda de la Fortuna invita a aceptar que algo está cambiando. Para algunos signos será una oportunidad; para otros, la posibilidad de cerrar definitivamente una etapa.

El consejo para este viernes es no aferrarse a lo que dejó de funcionar. Una situación inesperada puede terminar siendo el impulso necesario para empezar algo mejor.


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El tarot de este viernes 11 de septiembre llega con una energía marcada por los cambios, las decisiones y la necesidad de confiar en lo que comienza a moverse. La carta del día anticipa oportunidades inesperadas y un giro para quienes venían esperando una señal. Qué mensaje tiene para cada signo.

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