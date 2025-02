Oriana Sabatini llegó al país sin Paulo Dybala y mostró su enojo por los rumores de embarazo

Oriana Sabatini, la cantante y actriz argentina, arribó esta mañana a Argentina desde Italia, sin la compañía de su pareja, el futbolista Paulo Dybala. La hija de Catherine Fulop se enfrentó de inmediato a la prensa, que no tardó en preguntarle sobre los rumores de un posible embarazo que han circulado recientemente.

La respuesta de Oriana Sabatini ante los rumores de embarazo

Oriana aclaró las especulaciones: «No me hizo muy bien, fue parte de una opinión sobre el cuerpo de otra persona. Esos comentarios nacieron a partir de que me vieron un poco de panza, y es un poco retorcido pensar que una solo puede tener panza si está embarazada. Sobre todo, si la gente no sabe lo que una está viviendo internamente, cambia. Hay que tener un poco más de cuidado porque el cuerpo de una persona cambia.»

Oriana aprovechó la oportunidad para afirmar que ella misma anunciará cualquier noticia de un embarazo cuando llegue el momento. Además, la artista compartió con entusiasmo que está trabajando en nuevos proyectos musicales y que pronto lanzará nuevas canciones, manteniendo así el foco en su carrera artística.