Otro escándalo en LN+: Marina Calabró y Débora Plager se quedarían sin programa

La señal LN+ sigue involucrada en diversos escándalos, tras la salida de Jonatan Viale del prime time nocturno en las últimas semanas. Es que, ahora, Marina Calabró y Débora Plager dejarían la primera mañana del canal, en los próximos días.

Según informó la periodista Laura Ubfal, ese primer horario de la mañana será ocupado por Antonio Laje, que arracaría en breve en la franja horaria de 6 a 10, y dejaría así la pantalla de América y A24 donde estaba en el mismo lapso de tiempo.

Pero, por la llegada de Antonio Laje, quedarían afuera Marina Calabró y Débora Plager, quienes se hicieron cargo del noticiero de la primera mañana de LN+ tras la salida de Luis Majul.

Y si bien ambas esperaban ser confirmadas en ese espacio televisivo, porque tienen contrato hasta el 31 de diciembre, no hubo novedades con el productor del ciclo, Juan Cruz Ávila.

«El bolsito armado, nunca montar un camarín, y el día que te tenés que ir no te llevas nada. No tengo ni un alfiler en LN+, por lo cual si me tengo que ir mañana las cuentas están saldadas» contó Marina Calabró sobre su situación con el canal en «Lanata sin filtro», por Radio Mitre, y aseguró que tiene otras propuestas de trabajo.

Cuándo empieza Jonatan Viale en Todo Noticias – TN

Luego de dejar hace pocos días LN+, Jonatan Viale ya tendría definido su destino laboral, tal como se había anticipado horas antes de irse de esa emisora. Según confirmó Marina Calabró, el hijo de Mauro ya tendría todo arreglado para iniciar sus actividades en la señal de Todo Noticias.

De acuerdo a lo que señaló Calabró, panelista de «Lanata sin filtro» en Radio Mitre, Jonatan Viale ya tendría cerrado su contrato, que pasó por la estricta supervisión de su pareja, Micaela Krolovetzky.

Es que hace solo pocos días que el exconductor de LN+ pudo arreglar su situación económica con la nueva señal, que era uno de los puntos de debate.

Así es que, por el momento, se estima que Jonatan Viale iniciará sus actividades en Todo Noticias entre el 1 y el 5 de febrero próximos, según cómo se encuentre la competencia de la señal con LN+, en el mismo horario que tenía anteriormente.