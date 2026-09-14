El Reino Unido renovará su flota militar en las Islas Malvinas con cazas Typhoon más avanzado

El Ministerio de Defensa confirmó que las unidades desplegadas en las Islas Malvinas serán sustituidas por modelos con mayor capacidad bélica. (Foto: gentileza)

El gobierno del Reino Unido formalizó la modernización de su despliegue militar en las Islas Malvinas mediante el reemplazo de los cuatro aviones de combate Typhoon Tranche 1 por aeronaves de la serie Tranche 2, dotadas de mayor capacidad operativa y tecnología bélica actualizada. La confirmación oficial se produjo en el Parlamento británico en un marco de creciente tensión diplomática con la República Argentina.

Según consta en los registros oficiales del Parlamento británico a través de la contestación escrita del ministerio de Defensa, el anuncio fue efectuado por el ministro de Estado para la Preparación e Industria de Defensa, Luke Pollard, en respuesta a un pedido formal del legislador conservador Ben Obese-Jecty.

El funcionario detalló que los cuatro cazas asignados a las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur dentro del escuadrón 1435 Flight de la Real Fuerza Aérea (RAF) serán sustituidos durante la rotación programada entre fines de noviembre e inicios de diciembre de 2027, tras lo cual las aeronaves salientes serán dadas de baja del Registro de la Autoridad de Aviación Militar e ingresarán a un proceso de desguace.

Mayor alcance táctico y poder de fuego

La sustitución representará una mejora cualitativa en el dispositivo de defensa aérea emplazado en la base de Monte Agradable (Mount Pleasant). A diferencia de las unidades Tranche 1 —fabricadas a comienzos de la década de 2000 y limitadas a tareas de alerta rápida e intercepción básica—, los modelos Tranche 2 incorporan sistemas de radar y aviónica más modernos, además del paquete de actualización técnica Phase 3 Enhancement.

Este estándar permite a los cazas operar con misiles crucero de precisión Storm Shadow, proyectiles aire-tierra Brimstone y misiles aire-aire de largo alcance Meteor. Las aeronaves destinadas al Atlántico Sur provendrán de la flota en servicio activo de la RAF y no de nueva fabricación, lo que implica una redistribución operativa de las fuerzas británicas.

Escalada diplomática y negativa al diálogo

La ratificación técnica en Londres se produce en paralelo a los reclamos del presidente Javier Milei, quien ratificó por cadena nacional los derechos soberanos sobre el archipiélago y anunció sanciones administrativas contra empresas petroleras que operan sin aval argentino, junto con el avance de una base naval integrada en Tierra del Fuego, bajo la lectura de un presunto cambio de postura en la administración de Donald Trump.

Frente a este escenario, el gobierno británico del primer ministro Andy Burnham, a través de declaraciones de sus ministros Wes Streeting (Defensa) y Ed Miliband (Cancillería), descartó cualquier negociación sobre la soberanía alegando la autodeterminación de los habitantes de las islas. En la misma línea, el ministro de Estado para Asuntos Exteriores, Stephen Doughty, remarcó ante el Parlamento que la posición militar y diplomática de Londres es inalterable, mientras que el canciller argentino Pablo Quirno reiteró la disposición de la Argentina para entablar un diálogo bilateral y pacífico en el marco de las resoluciones internacionales.