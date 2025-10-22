Pampita aclaró sus dichos sobre las “botineras” tras la polémica en redes

Carolina “Pampita” Ardohain sorprendió con sus preguntas a Evangelina Anderson en uno de los programas de Los 8 Escalones, al querer indagar sobre las actividades que tienen las botineras durante su vida en el exterior como acompañantes de la carrera de sus maridos.

Pampita preguntó si las botineras se juntan “a tomar tecito” o si van juntas al súper, pero el tono sonó irónico y generó un fuerte debate en redes sociales.

Pampita, tras la polémica: “No hablo mal de otras mujeres”

En diálogo con Sálvese Quien Pueda, Carolina dijo que “se malinterpretó, porque yo, primero, que le tengo mucho aprecio a Eva, es una gran compañera de laburo. Y segundo, no hablo mal de otras mujeres y menos de mujeres que hacen todo para que su pareja brille, que están mucho tiempo solas, que crían a sus hijos sin tener su red de contención de amigas y de familia, porque van acompañando a su pareja para que puedan ser grandes en un deporte de elite”.

“Creo que agarraron un recorte y lo cortaron, pero aprovecho, gracias que me dan la oportunidad para desmentirlo, porque no es así y me parece que son mujeres espectaculares las que están detrás de todos los deportistas o las que tienen que viajar por el mundo y acompañar a su pareja. Incluidas todas las que en algún momento dejamos nuestros sueños de lado para que brille el de al lado”, explicó.