Pan nube: la receta liviana y sin harinas que es furor

En los últimos años, las recetas bajas en carbohidratos ganaron popularidad entre quienes buscan opciones más livianas sin resignar sabor. Una de ellas es el pan nube o cloud bread, un preparado esponjoso, sin harinas y con muy pocos ingredientes, ideal para acompañar comidas o usar como base para sándwiches.

Este pan, que se destaca por su textura suave y aireada, se elabora principalmente con huevos y queso crema, lo que lo convierte en una alternativa sin gluten y apta para quienes siguen dietas bajas en carbohidratos.

A continuación, te compartimos una receta fácil y rápida para prepararlo en casa.

Paso a paso cómo hacerlo

Ingredientes

3 huevos

3 cucharadas de queso crema descremado

1 cucharadita de polvo de hornear

1 cucharada de especias a elección (provenzal, comino, orégano, ajo en polvo, tomillo, romero, estragón, etc.)

Sal y pimienta a gusto

Preparación

Separar las claras de las yemas. Batir las claras a punto nieve con una pizca de sal hasta que queden firmes. En otro recipiente, mezclar las yemas con el queso crema, el polvo de hornear y las especias elegidas. Incorporar la mezcla de yemas a las claras de forma envolvente, para evitar que pierdan aire. Rociar una placa con spray vegetal y, con ayuda de una cuchara, colocar porciones de la mezcla formando círculos del tamaño deseado. Hornear a 180 °C durante 10 a 15 minutos o hasta que estén dorados.

Tip: Este pan nube se puede comer tibio o frío y combina muy bien con rellenos salados como queso, fiambres o vegetales. También podés darle un toque diferente agregando hierbas frescas o semillas antes de hornear.