“Papá y mamá tenían una relación tormentosa»: la dura infancia que vivió Silvina Luna

Silvina Luna continúa internada en terapia intensiva en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Ingresó allí por una dificultad respiratoria debido a una bacteria, que se sumó al delicado cuadro de salud que vive tras una intervención estética realizada por Aníbal Lotocki.

La exGran Hermano enfrenta una situación crítica sin embargo el viernes el periodista Ángel de Brito había hablado de leves mejoras en su cuadro de salud.

“Tengo buenas noticias de Silvina Luna. Su cuadro sigue siendo crítico, todo el mundo sabe que sigue grave en la unidad de terapia intensiva, pero hay ciertas mejores en su estado de ánimo y físico también”, había señalado el conductor.

El periodista también había informado que la actriz ya tiene acceso a su celular y que lo utiliza para escuchar meditaciones: una práctica que ella realiza desde hace mucho tiempo. Sin embargo, Silvina Luna aún no tiene acceso a WhatsApp ni a redes sociales.

El periodista había añadido que, más allá de esto, su estado sigue siendo complicado. “Está con diálisis de 6 a 8 horas, que es una carga bastante pesada. Está mucho tiempo acostada y eso le genera muchos dolores, pero sigue respirando por sí misma, sin el respirador como estaba conectada antes”, había agregado De Brito.

La dura infancia de Silvina Luna

En una entrevista con Infobae el año pasado, Silvina Luna había hecho un repaso de su vida donde no sólo habló de los problemas de salud sino que también habló del infierno que vivió por la violenta relación de sus padres.

“Mi autoestima fue un trabajo de años. Y todo tuvo origen en mi infancia”, confió la modelo. “Yo era una chica alegre pero muy solitaria. Creo que a mí me faltó amor”, disparó en aquella ocasión.

«En aquel entonces estaban demasiado inmersos en sus mambos y peleando mucho entre ellos. Tenían 22 años. Eran como adolescentes intentando ser papás. Y llegué a sentir que no me veían. No… No me veían”, recordó con tristeza la actriz sobre la relación con sus padres.

En esa entrevista Silvina Luna aseguró que en su casa “el clima era hostil para un niño”. Y puntualizó: “Papá y mamá tenían una relación tormentosa. Imaginate a dos personas grandes que discuten, que se gritan… Quizás hasta en momentos de agresiones y entonces tenés miedo de que a ella le puede pasar algo”.

Fue allí cuando reconoció que su padre ejercía violencia física contra su madre. «Lo peor era que todo se naturalizaba», cerró en aquella oportunidad.