Saludable y cargado en proteínas: el helado casero de frutos rojos para disfrutar sin culpas
Se trata de una opción ideal para quienes desean un postre refrescante y lleno de beneficios.
En tiempos donde cada vez más personas buscan alternativas dulces, frescas y saludables, surge una receta que conquista paladares sin poner en riesgo la dieta: un helado casero, nutritivo y alto en proteínas, que se prepara en pocos minutos.
Lo mejor es que, además de ser muy rico y fácil de hacer, este helado está elaborado con frutas naturales, semillas y leche de almendras, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes desean un postre refrescante y lleno de beneficios.
La receta paso a paso del helado casero cargado de proteínas
Ingredientes:
- 1 taza de frutillas congeladas
- ¾ taza de moras congeladas
- 1 cucharada de proteína en polvo
- ½ cucharadita de semillas de chía
- ¾ taza de hielo
- ½ taza de leche de almendras
Instrucciones:
- Combinar todos los ingredientes en una licuadora.
- Licuar hasta que la mezcla quede espesa y cremosa. Puede ser necesario agitar la licuadora para integrar mejor los ingredientes.
En menos de cinco minutos, el resultado es un helado cremoso, refrescante y cargado de nutrientes, perfecto para disfrutar como snack, postre o incluso como refuerzo proteico después del entrenamiento.
Con esta propuesta, las frutas y la proteína se convierten en aliados del placer, demostrando que comer saludable no significa renunciar al sabor.
