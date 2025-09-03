Saludable y cargado en proteínas: el helado casero de frutos rojos para disfrutar sin culpas

En tiempos donde cada vez más personas buscan alternativas dulces, frescas y saludables, surge una receta que conquista paladares sin poner en riesgo la dieta: un helado casero, nutritivo y alto en proteínas, que se prepara en pocos minutos.

Lo mejor es que, además de ser muy rico y fácil de hacer, este helado está elaborado con frutas naturales, semillas y leche de almendras, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes desean un postre refrescante y lleno de beneficios.

La receta paso a paso del helado casero cargado de proteínas

Ingredientes:

1 taza de frutillas congeladas

¾ taza de moras congeladas

1 cucharada de proteína en polvo

½ cucharadita de semillas de chía

¾ taza de hielo

½ taza de leche de almendras

Instrucciones:

Combinar todos los ingredientes en una licuadora. Licuar hasta que la mezcla quede espesa y cremosa. Puede ser necesario agitar la licuadora para integrar mejor los ingredientes.

En menos de cinco minutos, el resultado es un helado cremoso, refrescante y cargado de nutrientes, perfecto para disfrutar como snack, postre o incluso como refuerzo proteico después del entrenamiento.

Con esta propuesta, las frutas y la proteína se convierten en aliados del placer, demostrando que comer saludable no significa renunciar al sabor.