Adelantaron quiénes serían todos los participantes confirmados para Masterchef Celebrity 

Luego de que Telefe anunciara que tras el partido de Argentina por Eliminatorias, Wanda Nara y Verónica Lozano darán a conocer los participantes que tendrá la próxima edición de MasterChef Celebrity, en Intrusos adelantaron quiénes serán las celebridades que enciendan las hornallas.

Antes de que el jueves 4 de septiembre anuncien los participantes de MasterChef tras finalizar el partido de la Selección Argentina, Paula Varela adelantó en Intrusos (América TV) quiénes serán las24 celebridades que estarán en la pantalla de Telefe a partir del mes de octubre en lo que será una nueva temporada del reality de cocina.

Quiénes serían todos los participantes confirmados para Masterchef Celebrity

De esta manera, estarán:

Andy Chango: cantante y compositor

Agustín «Cachete» Sierra: actor

Esteban Mirol: periodista

Momi Giardina: integrante de Nadie Dice Nada (Luzu)

Evangelina Anderson: modelo y expareja de Martín Demichelis

Emilia Attias: actriz y DJ

Luis Ventura: periodista y Presidente de APTRA

Maxi López: exfutbolista y expareja de Wanda Nara

La Joaqui: cantante

Miguel Ángel Rodríguez: actor

Valentina Cervantes: pareja de Enzo Fernández

Eugenia Tobal: actriz

Marixa Balli: actriz y expanelista de LAM (América TV)

Pablito Lescano: cantante y líder de Damas Gratis

Diego «Peque» Schwartzman: extenista

Claudio «Turco» Husaín: exfutbolista

Alex Pelao: influencer y humorista

Sofi Martínez: periodista

Julia Calvo: actriz

Sofía «La Reini» Gonet: influencer y expareja de Homero Pettinato

Ian Lucas: youtuber

Emmanuel Horvilleur: cantante

Chino Leunis: conductor

Sin embargo, todavía falta confirmar el último participante ya que habían sonado los nombres de La Tora Villar, Claudia Villafañe y Lizy Tagliani pero no pudieron firmar. Sin embargo, según Andrea Taboada, el canal estaría tentando a L-Gante.

¿Qué dijo Vero Lozano sobre Masterchef?

«Este jueves al término de Argentina-Venezuela ‘Se encienden las hornallas’ en Telefe», comenzó la conductora en su ciclo de Telefe y sumó: «Llega un programa especial que vamos a hacer con Wanda Nara y vamos a estar anunciando los 24 participantes de la nueva temporada de Masterchef».

«Estoy chocha, con Wanda estamos ahí viendo cómo lo vamos a hacer», continuó Vero Lozano y agregó: «Siempre hay una revelación, alguien que canta, alguien que es gracioso, para la adolescencia y para la gente mayor». Por último, la presentadora cerró: «Este jueves con Wanda te enteras de todo».