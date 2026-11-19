Paris Hilton volvió al Capitolio de Estados Unidos con una denuncia que generó repercusión internacional: aseguró que circulan más de 100.000 imágenes y videos sexuales falsos de ella, creados mediante inteligencia artificial y difundidos sin su consentimiento. La empresaria y figura televisiva reclamó que el Congreso apruebe una ley que permita a las víctimas demandar a quienes producen o distribuyen este tipo de contenido.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Hilton se presentó el martes 17 de noviembre en Washington para impulsar la aprobación de la denominada DEFIANCE Act, una iniciativa que ya obtuvo el respaldo del Senado estadounidense, pero que permanece pendiente de tratamiento en la Cámara de Representantes.

La empresaria estuvo acompañada por las legisladoras Alexandria Ocasio-Cortez, del Partido Demócrata, y Laurel Lee, del Partido Republicano, quienes respaldan el proyecto.

Paris Hilton denunció que existen más de 100.000 imágenes sexuales falsas de ella

Durante su presentación ante la prensa, Hilton relató cómo la inteligencia artificial se convirtió en una nueva herramienta para vulnerar la intimidad de las personas.

La empresaria aseguró que desconocidos utilizaron su rostro y su imagen para generar miles de fotografías y videos sexuales falsos.

Según su propio testimonio, existen más de 100.000 contenidos explícitos manipulados digitalmente que la representan sin su autorización.

En una entrevista con NPR, explicó que su equipo había logrado retirar aproximadamente 73.000 de esas publicaciones, pero advirtió que constantemente aparecen otras nuevas.

Hilton remarcó que, incluso con los recursos económicos y profesionales de los que dispone, resulta extremadamente difícil detener la circulación de este material.

También expresó su preocupación por las mujeres y adolescentes que atraviesan situaciones similares sin contar con asistencia legal o económica.

El doloroso episodio de su pasado que recordó ante el Congreso

La participación de Paris Hilton tuvo un fuerte componente personal.

La empresaria recordó que, cuando tenía 19 años, un video íntimo suyo fue difundido sin su consentimiento por una expareja.

Aquel episodio tuvo una enorme repercusión mediática y marcó durante años su imagen pública.

Hilton explicó que, en ese momento, no existían herramientas legales suficientes para protegerla y que la experiencia tuvo consecuencias profundas en su vida.

Ahora, sostuvo que las nuevas tecnologías permiten reproducir situaciones de abuso sin necesidad de que exista una grabación auténtica.

Con una sola fotografía, una persona puede ser representada falsamente en situaciones sexuales mediante herramientas de inteligencia artificial.

Para Hilton, esta posibilidad representa una amenaza especialmente grave para las mujeres y los menores de edad.

Qué es la ley DEFIANCE Act que reclama Paris Hilton

La iniciativa que impulsa la empresaria busca fortalecer la protección legal frente a la creación y difusión de imágenes sexuales falsas generadas con inteligencia artificial.

La DEFIANCE Act permitiría a las víctimas iniciar demandas civiles contra quienes produzcan o distribuyan contenidos sexuales manipulados sin su consentimiento.

El proyecto también contempla la posibilidad de reclamar compensaciones económicas por los daños ocasionados.

La propuesta fue aprobada por unanimidad en el Senado de Estados Unidos en enero de 2026, pero todavía no obtuvo la aprobación de la Cámara de Representantes.

Hilton reclamó que los legisladores permitan avanzar con su tratamiento antes de que finalice el año.

Paris Hilton y Alexandria Ocasio-Cortez reclamaron medidas urgentes

Durante la conferencia de prensa, Alexandria Ocasio-Cortez cuestionó la demora en el tratamiento de la iniciativa.

La legisladora advirtió que las herramientas de inteligencia artificial pueden transformar fotografías comunes en imágenes sexuales falsas y que esta práctica afecta especialmente a mujeres y adolescentes.

Por su parte, Laurel Lee destacó las consecuencias que este tipo de contenidos puede tener sobre la vida personal, educativa y profesional de las víctimas.

La presencia de ambas representantes reflejó el respaldo de legisladores demócratas y republicanos al proyecto.

Hilton también dirigió su reclamo a las autoridades de la Cámara de Representantes para que habiliten la votación.

Qué son los deepfakes sexuales y por qué generan preocupación

Los deepfakes son imágenes, videos o audios creados o manipulados mediante inteligencia artificial para representar situaciones que nunca ocurrieron.

En el caso de los deepfakes sexuales, estas herramientas pueden utilizarse para colocar el rostro de una persona en contenido íntimo falso, sin su conocimiento ni autorización.

Aunque el material sea artificial, su difusión puede provocar consecuencias reales: hostigamiento, extorsión, daño reputacional y afectación de la intimidad.

En Estados Unidos ya existe la Take It Down Act, una legislación que contempla sanciones por la difusión no consentida de imágenes íntimas y establece obligaciones de retiro para las plataformas digitales.

Sin embargo, la DEFIANCE Act busca incorporar herramientas adicionales para que las víctimas puedan recurrir directamente a la Justicia civil contra los responsables.

El compromiso de Paris Hilton contra los abusos digitales

La empresaria aseguró que continuará reclamando medidas de protección hasta que la iniciativa se convierta en ley.

Hilton también sostuvo que su experiencia personal la impulsó a involucrarse en campañas de defensa de los derechos de mujeres, adolescentes y víctimas de explotación.

Durante su presentación, mencionó una investigación realizada por su equipo según la cual 83 de las 156 mujeres que integran el Congreso estadounidense tienen imágenes sexuales falsas circulando en internet.

La cifra fue presentada por la empresaria como una muestra de la dimensión del problema, aunque corresponde a un relevamiento de su propio equipo.

El reclamo de Paris Hilton volvió a instalar el debate sobre los límites de la inteligencia artificial, la protección de la intimidad y la necesidad de herramientas legales frente a nuevas formas de violencia digital.