Corte de agua en Roca este jueves 19 de septiembre: cuáles son los sectores complicados
La empresa estatal Aguas Rionegrinas informó sobre trabajos de reparación en una cañería de la ciudad durante este jueves 19 de noviembre. Conocé las zonas alcanzadas y hasta qué hora durará la intervención.
Las autoridades de Aguas Rionegrinas comunicaron este jueves 19 de noviembre que se están llevando adelante tareas de reparación en la red de agua potable, lo que generará baja presión y faltantes de suministro en distintos barrios de General Roca durante gran parte de la jornada.
La intervención se originó debido a la rotura de una cañería de 200 milímetros en el cruce de las calles Perú y Jujuy. Conocé cuáles son los sectores afectados y el horario estimado de normalización.
Corte de agua en Roca: qué barrios afecta
La interrupción y baja presión en el servicio de este jueves 19 de noviembre perjudica a la zona baja de Roca, puntualmente a los sectores ubicados al sur del Canal Principal de Riego y al noreste de la intersección de las calles Gelonch y Maipú.
Según precisaron desde la firma prestataria, se estima que los trabajos de reparación finalizarán alrededor de las 16 horas. Una vez concluidas las maniobras en el lugar, el suministro comenzará a normalizarse de manera progresiva.
De esta forma, la afectación del servicio en Roca comprende a los vecinos de:
- Zona sur del Canal Principal
- Sector ubicado al noreste de Gelonch y Maipú, con proximidad en las calles España y Don Bosco
Corte de agua en Roca: recomendaciones para cuidar el suministro
Ante escenarios donde el servicio de agua presenta cortes o baja presión, resulta fundamental adoptar ciertas medidas preventivas para evitar inconvenientes hasta las 16. Desde la empresa recomendaron:
- Hacer un uso racional del recurso: cuidar las reservas domiciliarias y utilizar el agua únicamente en acciones primordiales para que alcance hasta que se restablezca la red.
- Almacenar agua: contar con reservas previamente juntadas en baldes o recipientes limpios para cubrir las necesidades básicas del hogar durante las horas de trabajo.
- Beber solo lo necesario: limitar el consumo a lo indispensable y, en caso de agotar el agua almacenada en el tanque, recurrir a alternativas como agua envasada.
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