Las autoridades de Aguas Rionegrinas comunicaron este jueves 19 de noviembre que se están llevando adelante tareas de reparación en la red de agua potable, lo que generará baja presión y faltantes de suministro en distintos barrios de General Roca durante gran parte de la jornada.

La intervención se originó debido a la rotura de una cañería de 200 milímetros en el cruce de las calles Perú y Jujuy. Conocé cuáles son los sectores afectados y el horario estimado de normalización.

Corte de agua en Roca: qué barrios afecta

La interrupción y baja presión en el servicio de este jueves 19 de noviembre perjudica a la zona baja de Roca, puntualmente a los sectores ubicados al sur del Canal Principal de Riego y al noreste de la intersección de las calles Gelonch y Maipú.

Según precisaron desde la firma prestataria, se estima que los trabajos de reparación finalizarán alrededor de las 16 horas. Una vez concluidas las maniobras en el lugar, el suministro comenzará a normalizarse de manera progresiva.

De esta forma, la afectación del servicio en Roca comprende a los vecinos de:

Zona sur del Canal Principal

Sector ubicado al noreste de Gelonch y Maipú, con proximidad en las calles España y Don Bosco

Corte de agua en Roca: recomendaciones para cuidar el suministro

Ante escenarios donde el servicio de agua presenta cortes o baja presión, resulta fundamental adoptar ciertas medidas preventivas para evitar inconvenientes hasta las 16. Desde la empresa recomendaron: