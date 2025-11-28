Paula Robles será citada a declarar en la causa de Juana Tinelli por amenazas

La bailarina Paula Robles será citada a declarar la semana próxima en el marco de la causa por supuestas amenazas vinculadas a Juana Tinelli, en una etapa que se perfila como la recta final del expediente.

La periodista Marina Calabró consultó a fuentes de la fiscalía, que confirmaron que, si bien Robles no tendría demasiado para aportar, su testimonio será el último antes del cierre definitivo del caso. Tras su declaración, la investigación quedaría concluida por inexistencia de delito.

Las fuentes aclararon que esto no significa que el llamado telefónico no haya ocurrido, sino que la situación denunciada no encuadra en una figura penal comprobable, por lo que no hay elementos para sostener una imputación.

La causa mantiene, además, un punto pendiente: Juana Tinelli aún no entregó su celular a la fiscalía, un paso clave para avanzar en la verificación técnica de la denuncia tal como fue presentada.

Con la declaración de Robles, la fiscalía prevé cerrar formalmente el expediente en los próximos días.

Con información de Noticias Argentinas