Pedro Pascal se hizo viral por frenar una entrevista para aclarar: “El alfajor es argentino”

Pedro Pascal se viralizó en las redes argentinas por un divertido clip donde reconoce y defiende que el alfajor es un producto argentino.

En medio de la gira de prensa por el estreno de la nueva entrega de “Los 4 fantásticos”, sus protagonistas Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach y Pascal participaron de un video en “Entrevista de Pizza”, una nueva serie de The New York Times Cooking.

Pedro Pascal corrigió con humor y orgullo: “El alfajor es argentino”

En el video, se ve a Pascal junto a sus compañeros participando en un juego donde intentan adivinar qué comida serían ellos. Cuando fue el turno del protagonista de la saga de «The Last of Us», el ingenio chileno salió a relucir.

El actor de The Bear intentó calificar a Pascal como “ese particular postre chileno»: «¿Torta chilena?”, se preguntó.

Fue allí cuando Pascal lo corrigió y sugirió que se trataba del alfajor. Cuando Ebon le dijo que sí se refería al alfajor, el latino lo cruzó.

“Eso sería un postre típico de argentina”, gritó el actor chileno, humorísticamente ofendido por el error del actor estadounidense.

El clip no tardó en viralizarse y Pascal, ya amado por muchos, se terminó de ganar el cariño de los argentinos.