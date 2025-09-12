No solo las personas pueden verse afectadas por el regreso a la rutina. Conocé acá de qué se trata este síndrome y qué podés hacer para evitarlo en tu perro.

Perros: ¿Qué es el síndrome posvacacional y cómo evitarlo en tu mascota?

En muchas ocasiones, al regresar de las vacaciones, a las personas les cuesta regresar a la rutina. Un aspecto a tener en cuenta, es que los perros también pueden sufrir este cambio.

La veterinaria Susana Muñiz lo explicó de esta forma: «Cuando nos reincorporamos al trabajo, de repente, nuestro compañero se enfrenta a más horas de soledad, una menor estimulación e, incluso, a cierta incertidumbre», remarcó.

Además, indicó que los canes pueden sufrir dificultades al regresar a la rutina: «Los cambios bruscos tienen un gran impacto en su bienestar emocional«. La especialista aclaró que no le ocurre a todos los perros: «Depende de diferentes factores, como la personalidad. Por ejemplo, si es nervioso o extrovertido llevará peor la soledad«.

El veterinario Juan Antonio Guado opinó sobre el tema e indicó que lo normal es que el animal necesite un tiempo para adaptarse a la rutina: «Hay un periodo de transición durante el que se pueden reintroducir las rutinas gradualmente«.

¿Cuáles son las señales que demuestran que tu perro tiene síndrome posvocacional?

Algunas señales que demuestran que tu perro tiene síndrome posvocacional puede ser:

Ladrar y aullar más de lo habitual

Destrucción de objetos

Hacer sus necesidades dentro de la casa

Dejar de comer o tener poca hambre

Pérdida de pelo

¿Qué puedo hacer para evitar que mi perro tenga síndrome posvocacional?

Si querés que tu perro no tenga síndrome posvocacional podés:

Regresar a casa unos días antes de comenzar a trabajar

Estimular el ejercicio físico y mental del perro, a través de juegos y paseos

Evitar las despedidas y reencuentros intensos, para que el perro no perciba la ausencia de sus dueños como algo dramático.