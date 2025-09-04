Peter Lanzani cambió su look por completo: se cortó el pelo, dejó atrás su barba tupida y sorprendió a sus seguidores con varias publicaciones en sus redes sociales. El actor hizo este drástico cambio en el marco de la obra que protagoniza; «El emperador de Gynt«. Pero además, recientemente hizo una confesión y comentó que los comentarios de la gente sobre su aspecto le hirieron en más de una ocasión.

Peter Lanzani cambió drásticamente de look e hizo una dura confesión: «Claro que duele»

Peter Lanzani sorprendió con un drástico cambio de look: se cortó el pelo y dejó atrás su barba tupida. El actor protagoniza «El emperador de Gynt» en Avenida Corrientes. Pero además, en una reciente entrevista comentó que le afectaban los comentarios que la gente le hace sobre su aspecto.

Hace apenas unos días, en una entrevista con el medio Infobae, Lanzani confesó su incomodidad con los prejuicios que despertaba su aspecto en algunas personas: “A mí me han tildado de todo, desde sucio, de linyera, y he sido desde un zurdo de izquierda asqueroso hasta un facho de derecha. Hiere. Somos, por sobre todas las cosas, seres sensibles. Por más que hay gente que se haga la dura, las balas pasan, claro que duele”, admitió el actor.

Sin embargo, la verdadera razón de este cambio poco tiene que ver con una cuestión estética, sino con su protagónico en el teatro. En la misma entrevista reflexionó al respecto: «Me voy a cortar el pelo y me voy a dar cuenta que me va a cambiar la fisicalidad. Y eso es lo que trato de buscar en los personajes. Te coloca en otro lugar o te pone un peso, o te abre los hombros, o te hace respirar de otra manera, o te tira una mirada más al ras de los ojos, o con una leve soberbia, o con una angustia para abajo…”

En los posteos desde el escenario, se puede ver a Peter con un estilo que podría retrotraer a sus seguidores a la época de Casi Ángeles, cuando interpretaba a Thiago Bedoya, en la serie producida por Cris Morena entre 2007 y 2010, momento también de su noviazgo con Lali Espósito.